La Cancillería no invitará a Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua a la asunción presidencial de Javier Milei por decisión del presidente electo. El libertario no quiere que Ebrahim Raisi, Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega sean parte de los actos oficiales del 10 de diciembre porque considera violan los derechos humanos y respaldan a grupos terroristas como Hamas.

Por otro lado, se mostró más diplomático con China, Rusia y Brasil, cambiando la postura mostrada durante la campaña electoral. Cancillería envió invitaciones a Xi Jinping, Vladimir Putin y Lula da Silva.

Fuentes cercanas al futuro presidente comentaron que invitar a Xi Jinping y a Putin son parte de un movimiento conjunto entre la futura canciller, Diana Mondino, y el embajador en Brasil, Daniel Scioli, para limar asperezas con el vecino país.

Lula no tiene a Milei en su mejor estima luego de la invitación cursada a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil y principal opositor del actual mandatario. Por ese motivo, Scioli busca mejorar la relación mientras Mondino intentará minimizar la exposición de Bolsonaro en Argentina.

Más allá de la falta de invitación, no se descarta que Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua envíen representares a la asunción. Las fuentes comentaron que Milei no quiere a los presidentes de esos países, pero no prohibirá la presencia de diplomáticos reconocidos en los actos. De cualquier forma, aseguraron que el presidente electo no saludaría a ninguno de los mandatarios que considera que violan los derechos humanos.