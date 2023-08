Milei afirmó que eliminaría el CONICET y recibió un fuerte rechazo

Lo venía diciendo desde antes de las PASO 2023. Javier Milei aseguraba que su intención era deshacerse de varios ministerios hoy en funcionamiento y, entre los organismos que el libertario quitaría, figuran el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con el CONICET, la institución científica argentina fundada en 1958 y referencia regional.

Consultado sobre qué medidas tomaría con el citado ministerio y con los investigadores argentinos, Milei pidió que "eso quede en manos del sector privado", y añadió: "Que se ganen la plata sirviendo al prójimo, como lo hace la gente de bien".

"¿Qué ha generado? ¿Qué productividad tiene?", se preguntaba el candidato a presidente por La Libertad Avanza en el canal LN+. El periodista que lo entrevistaba le contestó "Desarrollo, investigación", y Milei arremetió con "no se nota".

La embestida recuerda aquella frase de Domingo Cavallo, ministro de Economía de Carlos Menem, que quedó en el inconsciente colectivo de los argentinos: "Qué los científicos se vayan a lavar los platos", dijo el economista, referente de Milei, en medio de una poda de fondos al sistema científico argentino en los años 90.

El referente libertario ya había adelantado que, como parte de su programa de gobierno, solo existirían ocho ministerios, considerando que "el Estado argentino es la principal causa del empobrecimiento de los argentinos. Mi primera acción de gobierno va a ser promover una reforma completa del Estado".

Milei pretende eliminar todos los ministerios, salvo siete. Y, además, crear otro:

-Ministerio de Economía

-Ministerio de Justicia

-Ministerio del Interior

-Ministerio de Seguridad

-Ministerio de Defensa

-Ministerio de Relaciones Exteriores

-Ministerio de Infraestructura

-Ministerio de Capital Humano (nuevo)

De esta manera, según el criterio del candidato, se quitarían las siguientes carteras hoy existentes:

-Salud

-Educación

-Trabajo

-Desarrollo Social

-Hábitat

-Ciencia y Tecnología

-Ambiente y Desarrollo Sostenible

-Cultura

-Géneros y Diversidad

-Transporte

-Turismo y Deportes

En este mismo sentido, y considerando que "se utilizan como refugio de ñoquis de la política", Milei dijo que avanzarán con el cierre o privatización de "todas las empresas públicas". Entre ellas, detalló a la agencia de noticias Télam y la TV Pública, y también el organismo de promoción del cine INCAA y el INADI, organismo contra la discriminación.

En lo que concierne al posible despido de empleados públicos en caso de concretarse estas medidas, dijo que "no vamos a echar a ningún empleado de carrera del Estado", sino que serán reasignados a otros puestos. No obstante, "se van a destituir a todos los cargos políticos y nombramientos que se hayan realizado durante el año 2023".

Para la titular del organismo, en el caso de que un eventual gobierno de Milei elimine todo tipo de inversión estatal en ciencia y tecnología, habrá un efecto negativo. "Si no tienen trabajo acá, la gente no tiene con qué comer y mantener a sus familias y se van a ir”, sostuvo. "La Inteligencia Artificial (AI) va a dejar de lado empleos que no necesitan tanta formación. La ciencia y la tecnología se va a necesitar, el CONICET forma grandes cuadros que son parte de las grandes empresas, como en las empresas farmacéuticas o en Vaca Muerta, entre otros lugares claves para el desarrollo del país", aseguró Franchi . "El CONICET forma muchos profesionales que terminan en las grandes empresas", replicó.

Franchi se mostró “preocupada” por las expresiones de Milei y manifestó ante los dichos de promesas de cierre del Ministerio de Ciencia y Tecnología: "No me imagino un país desarrollado sin ciencia y tecnología”.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, consideró que Milei "muestra una ignorancia enorme y la vocación colonial de su proyecto de país", en respuesta a su propuesta de eliminar esa cartera y dejar al Conicet "en manos privadas".



"Los países que él debe admirar y que llama libres son los que más invierten en ciencia y tecnología", afirmó Filmus en declaraciones a Télam Radio.

Filmus añadió que no le llamó la atención las declaraciones de Milei, pero remarcó que, con ellas, demuestra "un desconocimiento total del área" y de las estadísticas.



"Hay que decirle que el año pasado la tercera exportación de la Argentina fue de economía del conocimiento: 7.000 millones de dólares", apuntó.



Filmus agregó que "es el Estado el que, a través de organismos muy similares al Conicet y a ministerios de Ciencia y Tecnología, invierte fuertemente sabiendo que esa inversión publica también tracciona la privada".



"Hoy los países del mundo pelean su desarrollo y competitividad a través de la ciencia y tecnología", subrayó.



Además, añadió que "la Argentina invierte muy poco" en estas áreas, por lo que "ni siquiera es un argumento el tema del ajuste", ya que solo se destina el 0.31 porciento del PBI.



"Es un tema de fondo. Me gustaría saber en qué país del mundo no se ha desarrollado, crecido y generado trabajo y soluciones para su gente sin el papel de la investigación. Nosotros articulamos inversión privada y pública para una Argentina más productiva y para que no haya que rezar, que no haya sequía como único camino para tener dólares", completó Filmus.