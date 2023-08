Baby Etchecopar se refirió al enojo manifestado por Lali Espósito hacia Javier Milei después de los resultados de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para la presidencia, expresando su opinión de manera contundente.

Desde A24 hablaron con el periodista, que apuntó contra Lali Espósito por decir que "es peligroso y triste" que haya ganado Javier Milei en las PASO.

"Cuando uno vota, no hay nada peligroso. Lo peligroso es no tener elecciones. Lali Espósito la pifió. La dictadura es peligrosa, donde no te dejan elegir", manifestó Baby Etchecopar. Y el cronista le preguntó: "Ese mensaje de Lali, ¿crees que es porque lo sintió y lo puso como una catarsis o estuvo mal?".

"No la conozco pero me parece una porquería. Además, vi que hay un video de Lali con Moria, o sea que hay una tendencia política evidentemente", analizó el conductor, haciendo alusión al videoclip de "¿Quiénes son?".

Finalmente, al ser abordado por el reportero acerca de la respuesta emitida por el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, en la que indicaban que no la considerarían más para futuras actuaciones públicas en La Rioja, Etchecopar concluyó enfáticamente: "Entonces es todo una mierda, porque volvemos a la cancelación. Amerita un 'me equivoqué' de los dos lados".

La pelea entre Milei y Lali Espósito

Desde España, Lali Espósito compartió un mensaje breve pero impactante luego de la divulgación de los resultados preliminares que evidenciaban el amplio éxito de Javier Milei en gran parte del país tras la realización de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En las redes sociales, los usuarios no escatimaron críticas y expresaron su descontento hacia ella.

Desde su cuenta de Twitter, la artista consultó durante la tarde “¿Ya votaron, che? Cuenten”. Entre la lluvia de respuestas se encontraba la de Moria Casán, quien le dijo: “Por votar con ganas de penetrar la urna. Aguante la democracia. Loven reina”, le escribió La One, con quien recientemente la cantante lanzó el video de su canción "Quiénes son?".

“Lali, se ve que estás muy lejos de una casa de familia normal argentina. Donde el trabajo de cada día es lo que pone el pan en la mesa y donde el modelo político de las últimas décadas los empobrece cada día más. Lo peligroso es que tus hijos no coman”, planteó un usuario llamado Manu Bisiglia, que también le recomendó que “siga cantando”, “No te vi decir nada ni por Cecilia cuando la descuartizaron los representantes del gobierno actual, ni cuando el delincuente defendido por una diputada K mató a una nena de 11 años de una piña en la panza. Peligrosos son ustedes mirando para el costado mientras la gente se caga de hambre y es asesinada en la calle yendo a laburar o a estudiar”, le replicaron.

Tras el revuelo, la artista salió al cruce y compartió un contundente descargo. "No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO", comenzó diciendo Lali.

Y continuó: "La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del 'otro bando'y del UNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente".

"Podría no opinar nada, obvio. Es lo más 'cómodo', pero no soy así asique... Si! Para mi es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen! Un beso respetuoso para todos", concluyó en medio del fuego cruzado en el que se encontró por brindar su opinión sobre el resultado de las PASO 2023.