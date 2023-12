La situación económica que vive el país, de la mano de las medidas tomadas por el gobierno, llevan a que muchos recorten gastos para centrarse solo en los indispensables. Esto golpea a distintas industrias, una de ellas el turismo.

Por ese motivo, El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialogó con Gabriela Testa, presidente del Ente Mendoza Turismo de Mendoza (EMETUR) quien comentó: “Hemos estado trabajando con el equipo, en principio, para poder ver lo urgente.

Lo urgente es cómo continuamos la actividad promocional del destino Mendoza, que tiene una campaña vigente todavía que es la de primavera, ver cómo salimos en la campaña de verano, un verano que, para todos los destinos del país, viene con un nivel de reservas bastante moderado o bajo”.

“Está vinculado a aquellos pasajeros que compraron con antelación a sabiendas de que, con el cambio de gobierno, iba a haber esta devaluación que ha sucedido efectivamente en la actualidad. (…) Entonces algunos, de acuerdo a sus capacidades económicas y a sus prioridades de consumo, tomaron paquetes con antelación”, consideró.

Cómo serán los costos de vacacionar

“Es difícil adivinarlo. Sabemos que aumentó el combustible. Cuando aumenta el combustible, el turismo tiene a un nivel de logística enorme, de traslado de esos insumos, así es que va a subir los costos. Piensen que el turismo es una de las actividades que tiene mayor carga tributaria.

Estoy hablando, por lo menos, de los rubros más convencionales que vincula la gente, como es el alojamiento, el transporte, la agencia de viaje, pero sobre todo los alojamientos y gastronomía tienen una carga tributaria significativa”, explicó

Una industria resiliente

“Hay que pensar que el turismo tiene un servicio que no se puede stockear. La cama que yo no vendía esta noche, no la vendo mañana”, remarcó. “La actividad turística es resiliente”, consideró y añadió:

“Nosotros tenemos una campaña ya lista para promover el verano y vamos a tener una reunión con el Consejo de la actividad privada, para ver, de acuerdo a lo que ellos estiman de estos datos que yo estoy manejando y que hemos conversado informalmente de que hay pocas reservas, si las podemos dinamizar por lo menos para el mes de enero, con algún tipo de acción promocional que ellos puedan ofrecer para los mendocinos o los turistas nacionales”.

No solo se vive del extranjero

“Todos tenemos que tener cintura para resolver. El gobierno en la provincia de Mendoza y el gobernador Cornejo le da esta actividad una importancia primordial. Recordemos que, en materia de turismo internacional, vamos a seguir siendo competitivos porque la devaluación, que a nosotros nos complica tanto la vida, le favorece al turista extranjero el consumo en nuestra provincia. Ese es un turista que ya decidió su viaje y va a acontecer este indistintamente de las circunstancias en las que estamos viviendo”, consideró Testa.

“Pero, recordemos que, en la construcción del universo total, el 70% son turistas nacionales. (..) Hay que atender ese segmento significativo que es el que sostiene la oferta turística durante todo el año”, remarcó.

Un nuevo aeropuerto

“Hay líneas aéreas low cost que están volando. Son líneas aéreas donde se paga todo adicional. Esas líneas aéreas en el mundo requieren aeropuertos de bajo costo. Son aeropuertos con infraestructura más sencilla y una de las ideas es, en el marco de lo anunciado por el Gobierno Nacional de trabajar en un concepto de cielos abiertos, (…) abrir más todavía la posibilidad de recibir más líneas aéreas.

Va a hacer falta que toda la República Argentina mejore su sistema aeroportuario. El Plumerillo tendrá que mejorar la aeroestación, ampliarla, porque, por ahora, la pista está muy bien, afortunadamente.

“Tener un aeropuerto alternativo siempre es importante porque los aviones no solamente se utilizan por razones de placer y de turismo, sino por razones de encuentro familiar, sanitarias que son súper importantes, y también de negocios.

La conectividad aérea no solo significa más turistas, significa más oportunidades de negocio, significa la posibilidad del encuentro familiar y de la salud cuando hay una emergencia. Entonces, un aeropuerto alternativo, en una provincia de la escala de Mendoza, es necesario”, concluyó.

Producción periodística: Daniel Gallardo