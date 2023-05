"Tenemos la oportunidad de conformar un gobierno que piense más en la gente"

Rumbo a las PASO mendocinas 2023, los diversos precandidatos empiezan a recorrer la provincia y los distintos medios. En diálogo con el programa Metaverso por Ciudadano.News Omar Parisi, precandidato a gobernador, y Lucas Ilardo, precandidato a vicegobernador dentro del Frente Elegí -lista Ahora Peronismo- presentaron sus propuestas y analizaron la coyuntura de Mendoza.

¿Cómo fue volver a la política después de haber estado en el sector privado?

Omar Parisi: Cuesta algo, más allá que uno tenía algún training de todo esto sobre todo el contacto personal. Esto es mucho más importante, porque en lo privado se cambia una parte de la realidad mientras que desde lo público, cuando uno trabaja y gestiona, puede cambiar gran parte de la realidad que es lo que necesita la provincia.

Te ha tocado un compañero de fórmula que también es afectuoso...

OP: Además es mi amigo, nos llevamos bien, nos conocemos hace 15 años, somos la única fórmula que está caminando la provincia junta. Lucas es un dirigente político joven con imagen probada y el mejor candidato que puedo tener para trabajar en la Legislatura ya que hay que conocer cuando se discute, cuando se dialoga, cuando se pone el freno y Lucas lo sabe hacer.

Lucas Ilardo: Estoy contento. Lo mal que vemos la provincia no lo decimos nosotros, nos lo están diciendo en la recorrida por todos los departamentos del Este y otros del Gran Mendoza. Donde vamos hay inseguridad fuerte; la OSEP está destruida, no atiende a nadie; nos paramos en la comisaría y hablamos con los policías y nos dicen "no tenemos instrumentos, pagamos la nafta nosotros, no nos dan chalecos, los móviles están atados con una soga en el baúl"; la realidad de docentes diciendo "por favor cambien lo del ítem aula"; médicos diciendo "nos vamos a San Luis, acá no nos pagan bien". Hay muchas cosas para cambiar, hay una situación complicada, con los números mal y en crisis entonces se necesita alguien con experiencia de gestión y Omar la tiene.

Muchas veces se critica desde la Provincia que no hay contacto con la Nación y a su vez muchas veces la Provincia hace eso con algunos departamentos que son peronistas. Incluso en algunos lugares, en departamentos más alejados, ni siquiera ha ido el gobernador, ¿cómo analizan esto?

LI: Lo que sucede aquí es que estamos todos echándole la culpa a otro y yo digo que el Gobierno nacional ha sido bueno, aunque probablemente ha tenido fallas grandes. A mi hay muchas cosas que no me gustan, a nivel nacional estamos en una situación crítica, ahora eso no es una excusa para no trabajar en Mendoza y tenemos un gobernador que ha tenido más viajes que logros y obras. No podes haber viajado más de lo que has inaugurado y eso es complicado. Cuando van a Buenos Aires consiguen obras y después igual se quejan, porque ahora consiguieron para hacer El Baqueano y ni siquiera un agradecimiento a la gestión; la únicas viviendas que se han entregado acá son las del PROCREAR nacional, todas las obras de agua de los departamentos absolutamente federales, en Luján con Anabel trabajamos para que Sebastián Baragagnolo pudiera hacer las cloacas, obra nacional.

Todo lo que dicen que hace el kirchnerismo en Nación, lo terminan haciendo ellos acá, son como muy parecido a lo que critican ¿Coinciden?

LI: Los que tenemos la pasión de verdad por la política, queremos transformar la vida de la gente y Alfredo Cornejo lo que ha tocado lo ha destruido. Como dice Omar, cada cuatro años tenemos una posibilidad de cambiar de gobierno, ahora tenemos esta oportunidad de poner un gobierno que piense más en la gente y vamos a intentar ser la opción y que la gente elija a Omar como la opción para poner a Mendoza arriba de nuevo.

OP: No hacen lo que dicen ni dicen lo que hacen, generan expectativas que después no cumplen, juegan a que son republicanos y la república de Mendoza no existe. La Legislatura no funciona no por culpa de los legisladores sino porque pasó a ser puramente una escribanía, donde la voz se pierde porque no hay discusión. Todo lo que sucede se hizo por el acompañamiento de Omar de Marchi porque si no caemos en la trampa que son diferentes, que no trabajan en la misma forma y lo único que les interesa es el poder.

¿Qué están palpando en la recorrida?

OP: Lo que rescatamos en la calle es que nos empiezan a escuchar, nos empiezan a mirar distinto, están viendo que nosotros hablamos de proyectos de gobierno, mientras otros siguen discutiendo poder; nosotros hablamos de las cosas de los mendocinos mientras ellos siguen hablando del Gobierno nacional; que nosotros hablamos de cosas realizable y concretas que se pueden llevar adelante, mientras ellos hablan siempre muy "coacheados".

LI: Hay que tener memoria y no olvidar que prometieron un eco parque y cerraron el zoológico hace siete años, no se olviden que hicieron un Mendotran que fue un desastre y hoy las paradas ni siquiera tiene puesto los carteles, no se olviden que dijeron que iban a valorar a los trabajadores y votaron el ítem aula y hoy los trabajadores públicos de Mendoza tienen los salarios más bajos del país; dijeron que iban a construir viviendas, hospitales, escuelas, no han hecho nada de eso, no se olviden que dijeron que iban a respetar las instituciones y pusieron de jueces a los militante de la UCR, pusieron a sus amigos de jueces, persiguen opositores, y en todo esto estuvieron Cornejo, (Rodolfo) Suarez y De Marchi que son socios y serán socios porque piensan muy parecido a cosas que nosotros no.

¿Qué se viene a partir de mañana, cuáles son las propuestas que van a levantar en la campaña?

OP: Mañana vamos a presentar nuestro equipo de gobierno, que van a llevar adelante nuestra agenda de gobierno y trabajo, seguramente nos van a preguntar quién va a ser el ministro, vamos a mostrar las caras y seguramente lo seguiremos agrandando, después de las PASO habrá que sumar a todo el peronismo, si tenemos a la suerte de ganar sumaremos y si no lo aportamos a quien gane dentro del peronismo y sobre ese esquema vamos a trabajar, en matices económicas, productivas en lo inmediato, a mediano plazo y lo que vamos a dejar al gobierno que venga.

¿Qué le dicen a los mendocinos?

OP: Que confíen, que no somos aventureros, y estamos trabajando para tener una puesta creíble, yo trabajé en diversas cosas, lleve adelante diferentes proyectos, estuve en el IPV gestione empresas de diferentes rubros en sector privado y pregunten a mis empleadores, a los lujaninos, a la gente del IPV que soy un tipo de trabajo, de gestión y todos los días busco soluciones, escucho y trabajo y la provincia se saca adelante con un gobierno que dé trabajo a los mendocinos, que de posibilidad salariales, que de posibilidades de que haya nuevas fuentes de crecimiento y para eso lo que hay que hacer es que el gobernador trabaje, vamos a ser un gobernador y vicegobernador de trabajo.