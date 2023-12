Luego de realizar su juramento y dar un discurso en la Legislatura, Alfredo Cornejo se dirigió a la Casa de Gobierno, donde continuó el traspaso de la Gobernación, con una fuerte y nutrida presencia de dirigentes y militantes. El acto se realizó al pie de las escaleras de ingreso al edificio y frente a imponente escenario. Allí recibieron al gobernador entrante, Alfredo Cornejo, y al saliente, Rodolfo Suarez, quien brindó su último discurso.

La despedida de Rodolfo Suarez

Durante sus palabras, recalcó “el destrato de un gobierno nacional indolente”, pero aseguró: “nunca bajamos los brazos en nuestra vocación de conciliar lo urgente con lo necesario, cosa que hoy nos posibilita entregar una provincia ordenada, bien administrada y en marcha. Se bien que esto no hubiera sido posible sin la comprensión, confianza y compromiso de ustedes, que siempre, en todo momento, hicieron sentir su orgullo de ser mendocinos y su gran voluntad de defender y proteger a esta tierra que amamos y que es modelo en el país”.

Luego, agradeció “la legitimación que le han dado a la tarea de mi gobierno en los sucesivos procesos electorales. Quiero reconocer y agradecer, también, la colaboración recibida de tantísima gente sin la cual no hubiese sido posible hacer bien las cosas, sobre todo a las familias, no solo a la mía, que desde ya abrazo con todo, mi amor por su acompañamiento”.

Por último, aseguró que “que queda mucho por hacer, pero con todo estoy seguro de que hemos hecho una fuerte contribución para continuar fundando las bases de un nuevo estado, mejor que el anterior y que seguramente será superado por quien me sucede. Este es un equipo conformado por mujeres y hombres que tenemos la férrea determinación de ofrecerles a los mendocinos lo que merecen: buenos gobiernos. Muchos de los cambios en marcha necesitan continuidad en el tiempo para alcanzar su madurez. Por eso, siento que me voy en las mejores circunstancias posibles, ya que tengo absoluta confianza en el equipo que me sucede, principalmente en Alfredo Cornejo”.

Cambio de mando

Suarez le entregó la banda y el bastón a Alfredo Cornejo, quien de inmediato tomó juramento a sus siete ministros: de Gobierno, Natalio Mema; de Seguridad, Mercedes Rus; de Hacienda, Víctor Fayad; de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; de Salud, Rodolfo Montero; de Energía, Jimena La Torre y de Educación, Tadeo García Zalazar.

El cierre del acto estuvo a cargo del Gobernador, quien se dirigió a los presentes y aseguró: “tenemos la obligación, y yo el que más, de leer correctamente la situación por la que atraviesa el país y que genera incertidumbres múltiples, inseguridades, miedos y es nuestra obligación propender a dar certezas, caminos, estrategias como colectivos sociales y como sociedad”.

De cualquier forma, reconoció que es un éxito “ya haber logrado un nuevo mandato por el voto popular, en el marco de ese clima de exigencia y en un marco de un malestar social extendido en todas las clases sociales y en diversos sectores de la economía, la producción y la cultura”.

“Pero no me quiero quedar en ese aspecto personal. Como les dije al principio, quiero asumir la responsabilidad que nos compete en este tiempo y es leer correctamente este mandato popular. Los dirigentes políticos cuando pierden las elecciones tienen muchas excusas. Algunas son razonables. Pero lo peor, es un dirigente político que no sabe por qué ha ganado y cuáles son las razones de ese triunfo. Aspiro a interpretar muy bien, sin soberbia y con mucha libertad, el sentido de ese apoyo”, reflexionó.

Luego, consideró que “el balotaje mostró una demanda de cambio de modelo económico muy categórico con un 71, casi 72 por ciento de los votos, y nos dicen los argentinos que, por las razones que sea, por estar por hartazgo, por bronca o lo que sea, no quieren seguir de la misma forma siendo gobernados y teniendo un modelo económico que empobrece todo el tiempo y que perjudica fundamentalmente a las economías diversas como es la mendocina”.

Por ese motivo, remarcó: “necesitamos mayor agilidad en los servicios públicos provinciales. Necesitamos armonía de los servicios públicos provinciales con el sector privado. Necesitamos mejorar la calidad de la educación en Mendoza, contentos de las mejorías que ha tenido, pero creemos que puede podemos dar mucho más”.

“Sabemos que hemos mejorado sustantivamente los delitos violentos en seguridad, pero sabemos también que hay inseguridad en Mendoza y tenemos que poner mucha más fuerza allí”, agregó.

Respecto a la relación con el gobierno de Javier Milei, consideró que el apoyo es “imprescindible en estos tiempos y en particular en este primer año, porque es un gobierno débil, con pocos parlamentarios, con ningún gobernador de su misma facción política, con lo cual, queremos contribuir a eso. Lo hacemos, y yo el que más, convencidos de que la Argentina debe dejar de enredarse sola y generar un progreso económico y social que la mayoría de los argentinos merecen. Y también lo hacemos por intereses en la provincia. La provincia de Mendoza necesita este cambio de modelo económico y mi contribución política es trabajar para esa gobernabilidad en el primer tiempo”.

Producción periodística: Daniel Gallardo