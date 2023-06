Protestas en Mendoza en adhesión a las de Jujuy

En el contexto de las protestas que se llevan adelante en Jujuy, donde entre otros hechos intentaron incendiar la Legislatura provincial –mientras se debatía una reforma de la Constitución resistida por sectores gremiales, piqueteros y la agrupación de Milagro Sala–, también hubo movilizaciones en respaldo en diversas partes del país, y una de ellas ocurrió en las calles céntricas de la ciudad de Mendoza.

Allí estuvo presente Ciudadano.News, y durante el transcurso de El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14) conversó con la dirigente Raquel Blas, de la Asociación de Trabajadores del Estado, quien expresó que estaban ahí “haciendo de la solidaridad un hecho activo”. La gremialista remarcó que estaban en la calle "para apoyar y abrazar profundamente al pueblo jujeño, en un conflicto que arrancó por bajos salarios docentes, que en la escala salarial los sueldos docentes de Jujuy y de Mendoza son los más bajos de todo el país, que después sumó a los trabajadores de la salud y terminó abrazando en un solo espacio a los pueblos originarios, peleando en contra del gran negociado del litio a costa de la vida de esos pueblos”.

Foto: Daniel Gallardo

Además, la sindicalista se refirió también a “los trabajadores desocupados, que cada vez son mayor cantidad en Jujuy por las políticas de precarización, y con un solo grito que es justicia, es libertad, es negarse a que una Constitución contenga realmente elementos que son totalmente violatorios de los derechos humanos más básicos, como es el derecho de la libertad de expresión”.

Blas comparó lo que acontece en Jujuy –cuando definió que “los negociados avanzan a pasos agigantados con empresas megamineras a nivel internacional”– con lo que sucede en Mendoza donde, señaló, “avanzan los negociados para terminar de tirar abajo nuestra (Ley Provincial) 7722”, y sumó “el negocio con Mekorot para directamente privatizar el agua de Mendoza, los bienes comunes, los recursos naturales, los derechos laborales, los derechos salariales. Es todo el gran paquete de derechos por los que vienen, con los que quieren terminar”.

Vale recordar que Mekorot es la empresa de aguas israelí que ha firmado un convenio con la Provincia para buscar eficiencia en el uso del recurso, en el que el país del cercano Oriente es líder mundial.

Foto: Daniel Gallardo

La dirigente remarcó que no obstante ello, "se encuentran con pueblos que no lo permiten, como no permitió el pueblo de Mendoza la caída de nuestra ley del agua, como no va a permitir el pueblo jujeño lo que hoy se quiere hacer porque es un pueblo que ha dado luchas históricas”.

Finalmente, ratificó la convocatoria a un paro nacional para el jueves convocado originalmente por la CTERA, a la que se sumaron luego otros sectores.

Producción periodística: Daniel Gallardo