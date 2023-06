Patricia Giménez: "Luis Petri es el mejor candidato que tenemos en este momento"

La exlegisladora Patricia Giménez es profesora de Matemática, Física y Cosmografía. Actualmente, es precandidata a vicegobernadora por Mendocinos por el Futuro, dentro de Cambia Mendoza, acompañando a Luis Petri.

En diálogo con el programa Metaverso de Ciudadano.News, la dirigente radical contó cómo surgió el volver a la política y el camino que están recorriendo rumbo a las PASO provinciales del 11 de junio.

“Me encanta el contacto con la gente, y en la campaña, el que se anima a caminar, que no son todos, se percibe desde el que está enojado, el que está mal económicamente, que hay muchísimos, pero lo que da tranquilidad es la gente que te recibe y que sigue escuchando y que sigue proponiendo”, confesó.

Y agregó: “Uno tiene esperanza. Es todo un desafío decir, ¿necesito hacer esto?, y la verdad es que necesito porque creo que Luis es el mejor candidato que tenemos en este momento, es joven, tiene la garra, el coraje para hacer las cosas que hay que hacer, y viene trabajando desde hace un año y medio por esta candidatura, y al momento del cierre de la lista me dijo, yo quiero que vos seas la candidata a vicegobernadora".

“Hay que arremangarse, ponerse zapatitos bajos porque hay que caminar mucho, hay muchos problemas en Mendoza, estructurales, que como mucha gente dice necesitan plata, sí”, afirmó.

-Mendoza tiene los niveles más altos de desempleo de julio, es una de las provincias que menos creció después de la pandemia, pero, sin embargo, eso queda en la nada.

-Mendoza históricamente cuando al país le va mal, a Mendoza le va peor, o sea no es una novedad.

-¿Por qué?

- Y, por las características de los productos que tenemos y de nuestra sociedad. El sector que no ha tenido tanto impacto ha sido el turismo, porque justamente nos conviene el dólar caro, pero el resto de los sectores se ven afectados. Estamos bien en muchas cosas y en muchas no estamos tan bien por falta de velocidad o por falta de previsión. Voy a poner un ejemplo que no es una crítica a la gestión actual, sino a lo que hacemos quienes han transitado el Ejecutivo.

Mendoza tiene planificada dos redes eléctricas del este al oeste desde hace 40 años y no se hace. Si no tenemos electricidad no podemos empezar con el desarrollo

Entonces, ¿cómo va a crecer el sector ganadero?, porque la Pampa Húmeda, con el aumento de la soja, requiere otros lugares para el engorde, para cría, para distintos momentos, y nosotros no podemos crecer, porque no tenemos agua porque no podemos hacer un pozo si no tenemos electricidad entonces es una cadena de faltas de servicio.

Tenemos un tercio de Vaca Muerta y recién este año hemos empezado a hacer algo y no hemos hecho mucho antes porque nos faltan servicios, caminos, electricidad. Entonces, la inversión es mucho más rápida de hacer en Neuquén que acá, por suerte se ha empezado con algo y eso lo vamos a ver en los números.

-Se ve una campaña casi pornográfica en el gasto para la situación que hoy vive la mayoría de los mendocinos, y en eso, Luis y vos han sido muy austeros...

-Sí, quizá nosotros si tuviéramos la plata hubiéramos gastado lo mismo para hacernos conocer, quiero ser honesta, pero es la forma de posicionarse, pero la verdad es que cómo hacemos para que el vecino nos conozca cuando está tan cansado de la política y la única forma es que hagamos un acuerdo con los medios y que en vez de empezar un mes antes, empecemos tres meses antes con espacios pautados para que todos hablemos, para que haya debate y no haya carteles, por ahí es una opción.

-Le negaron la posibilidad de debatir a Luis, que invitó a debatir a Cornejo, ¿cuál es la razón?

-En este momento hay tres frentes que tienen elección interna y deberíamos tener debates con los candidatos de los tres frentes, porque además es sano. Si ganamos, vamos a pedir a la gente de Alfredo que nos acompañe y si ellos ganan vamos a acompañar, porque por algo estamos bajo el mismo sello, tenemos principios y valores comunes, tenemos la mirada del cómo y qué vamos a hacer. Tenemos miradas distntas, pero los valores y principios son los mismos.

-¿Cómo te ves en el rol de vicegobernadora?

Consiguiendo acuerdos, con mucho trabajo, austeridad, porque la gente la está pasando mal y tenemos que ser muy austeros, tanto en el Legislativo como el Ejecutivo, tenemos que empezar dando el ejemplo.

-Mendocinos por el futuro tiene un plus en la lista y es que los miembros vienen del sector privado...

-El 98%. El único que en este momento es funcionario es Óscar Sagás, nuestro candidato a intendente de Godoy Cruz, que además de haber sido una de las piezas clave en la pandemia, es un excelente profesional y dirigente dentro de Godoy Cruz, creo que le irá muy bien, tenemos muchas esperanzas en este municipio. Así que creo que eso sí es muy importante para la gente porque pide a los de afuera.

Por eso, nosotros estamos en el llano, por eso nos cuesta tanto caminar, porque la gente está trabajando y luego puede ponerse a hablar con los vecinos y verán que mucha gente que tiene un cargo público, en la mayoría de otras listas, están todo el día caminando y nosotros no lo podemos hacer, por eso pedimos disculpas a todos los vecinos que no llegamos a ver, porque los queremos ver, escucharlos y nuestras redes están abiertas para todos.

-¿Tenés algo para decirle a los mendocinos?



A los mendocinos, para los jóvenes entre 16 y 25 años, que son los que se quieren ir, que la última gotita sea ir a votar, que no se olviden que por ahora y mientras estén en este país sean ciudadanos responsables, voten, elijan entre los candidatos, es muy importante para uno como parte de la sociedad hacer y emitir ese voto. Después, para los mendocinos en general, con Luis Petri y toda la lista de candidatos en todos los municipios, somos un equipo de gente que cree que Mendoza puede hacer muchas cosas más, más rápido de lo que las está haciendo hoy.