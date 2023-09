Parisi: “Que los mendocinos voten sin prejuicios, que voten proyectos”

Apenas pasadas las 10 de la mañana, el candidato a gobernador de Mendoza por Frente Elegí, Omar Parisi, votó en el instituto San Pablo de Luján de Cuyo.

El candidato instó a los mendocinos a votar sin prejuicios y optó por esquivar preguntas relacionadas con sus contrincantes, amparándose en la veda electoral vigente.

“Que los mendocinos voten si prejuicios, que voten proyectos”.

Con firmeza, Parisi destacó la transparencia de su campaña y aseguró que no se involucraron en prácticas cuestionables. “No hay boca de urna, no hay encuestadores, no hacemos trampas, no hacemos cosas que hacen otros”, contó al ser consultado sobre si se había enterado de irregularidades.

Parisi estuvo acompañado por el legislador nacional Adolfo Bermejo.

Omar Parisi resaltó que no se ha detectado ninguna anomalía, pero aquellos responsables deben rendir cuentas", subrayó. Además, compartió que su equipo había expresado su gratitud a la Virgen de Lourdes el día anterior por llevar a cabo una campaña sin sobresaltos y sin incidentes de salud.

El candidato del Frente Elegí, expresó su orgullo por la intensa campaña que encabezó y destacó que ha sido un esfuerzo constante durante más de 100 días, con jornadas que comenzaban a las 6 de la mañana y finalizaban a medianoche. "Esa es mi autocrítica", concluyó.