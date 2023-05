Peronistas y De Marchi criticaron el discurso y al gobernador Suarez

"Suarez hizo una enumeración de todos los problemas que tenemos, que los conocemos, los argentinos estamos con dificultades, hablando siempre de la macro, de lo nacional, de lo dificultoso que es poder trabajar de esa manera, pero en definitiva tampoco cuando hacen una enumeración de obras dicen de dónde vienen los fondos. Todas las obras de energía, todas las obras de camineras importantes son con fondos BID, fondos nacionales", detalló Omar Parisi, el precandidato a gobernador de Ahora Peronismo dentro del Frente Elegí respecto al discurso del gobernador Suárez ante la Asamblea Legislativa este lunes.

A su vez, Parisi comentó que los ‘resultados’ del gobierno de Suarez no se ven. "No se ven viviendas, no se ven hospitales, no se ven escuelas, los salarios de los maestros cada vez son más bajos, los médicos se van a trabajar en otras provincias por un tema salarial”, enumeró el ex intendente lujanino.

El precandidato de Ahora Peronismo fue crítico también en cuanto a la inseguridad y dijo que la política en esa área "hace agua". "El narcotráfico sigue instalándose, pregúntenle a cualquier vecino. Hablan de baja de tasa de homicidio y en el último mes hubo cuatro muertos. La verdad es que la provincia está en pausa, hay desmanejo, por eso creo que solamente con gestión y trabajo y poniéndole esfuerzo en beneficio de todos los mendocinos, le podemos cambiar el rumbo a la provincia", resaltó Parisi.

Por su parte, el senador provincial Lucas Ilardo, precandidato a vicegobernador por la misma lista, dijo que Suarez "es un mitómano, relató una realidad que no existe", y lo calificó como "el peor gobernador desde el retorno a la democracia, los indicadores de la provincia son muy malos". En ese sentido, se refirió a la seguridad y a las afirmaciones de Suárez: "Hubo cuatro muertos en una semana en Mendoza pero el gobernador dice que ha mejorado la seguridad, sin dudas vive en una provincia de fantasía".

Por último, el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos afirmó que "el cambio de rumbo es inevitable, podemos sacar adelante a la provincia que está absolutamente estancada".

Por su parte, el precandidato a gobernador por La Unidad Mendocina, Omar de Marchi, calificó al discurso de "opaco". "Creo que ha sido un mensaje bastante parecido a su gestión, le faltó vuelo, le faltó rumbo, no habló de los grandes objetivos".

Y agregó es hasta hace poco parte de Cambia Mendoza: "El gobernador de escudó echándole la culpa a otros, como que no pudo hacer nada por culpa de otros, mientras que en la segunda parte del discurso hizo descripción aburrida de supuestos logros que parecía más el discurso de un intendente que el de un gobernador".

Finalmente, De Marchi evaluó que vio al gobernador "bastante violento", a lo que relacionó con una "mimetización" del mandatario con alguien a quien no nombró pero fue evidente que hacía referencia a Alfredo Cornejo. "La violencia no es su estilo, Rodolfo es un tipo sereno, tranquilo, parece que se está mimetizando con alguien que lo hace agresivo, lo que no le hace bien ni a él ni a la provincia", cerró.

El intendente de San Rafael, Emir Felix, también dio su parecer: "En principio el discurso es una copia de los anteriores, prácticamente se trató de un exceso de echar culpas no solamente al gobierno nacional, sino que también a la situación y a la oposición completa de haber fracasado en la posibilidad de generar transformaciones institucionales como las que planteaba.

"Está obviando que lo que más tuvieron fue un quiebre interno entre ellos que tuvieron pérdida de fuerza y que no estuvieron de acuerdo con esas reformas que pedían. Después hay una demostración de la realidad que no es la que vivimos, no es la que se vive en nuestros barrios, nuestras casas, nuestros territorios. La verdad que yo me voy muy sorprendido porque no se si al gobernador sus ministros cuando le pasan los datos para el discurso le mienten o no", expresó Felix.