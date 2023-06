Oscar Sagás propone más viviendas, mejor salud y mayor seguridad para Godoy Cruz

Oscar Sagás, precandidato a intendente de Godoy Cruz en la lista de Luis Petri, dentro de Cambia Mendoza, estuvo en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, repasando sus propuestas para el departamento.

El actual subsecretario de Salud del Gobierno de Mendoza, estuvo acompañado por el precandidato a concejal Jorge Magnaghi y el precandidato a senador provincial Diego Arenas.

“La campaña ha sido vertiginosa, he caminado todo Godoy Cruz con un equipo fantástico de gente, hemos llegado a todos los lugares que queríamos llegar, llevar nuestra propuesta y, fundamentalmente, hemos llevado adelante una escucha activa de las necesidades y cómo ven los vecinos el departamento”, comenzó Sagás.

-¿Qué has podido recoger de los vecinos de Godoy Cruz?

-De todo, fundamentalmente el tema pasa por la seguridad, la población está muy preocupada. Acompañamos lo que dice Luis Petri respecto a la necesidad de bajar el delito en la provincia, y creemos que es desde el departamento se puede hacer algo muy importante. Tenemos propuestas para eso, para aportar a la investigación estratégica criminal.

“La droga en los barrios también es un problema grave. Sé lo que el consumo significa para una familia. Anteayer estaba caminando en uno de los barrios del Oeste y una madre subía a su chico discapacitado a una trafic para la rehabilitación. Me dice ‘estoy desesperada porque no puedo dormir, estoy separada y tengo este espacio donde se juntan en la noche a consumir y no puedo dormir. He hecho todos los reclamos necesarios y no encuentro la respuesta’”.

“En todos los lugares donde he tenido reuniones, siempre sale el tema.Uno ve mucha gente sentada en los cordones de las acequias y en la calle y no tiene actividad. Pero el tema seguridad también pasa por el tema de los robos y todo lo que se está produciendo, por eso estamos proponiendo la creación del cuerpo de preventores que junto con los Consejos de Seguridad Vecinal puedan andar muy bien. Voy a tener una participación activa como intendente, no mandando ni terceras ni cuartas líneas para hablar con los vecinos, promoveremos el diálogo con el comisario, eso se necesita”.

-Tengo la sensación de que en los últimos años el municipio se quedó en la gestión, he visto casi cero obra pública, casi cero bicisendas nuevas y que, al igual que pasa cuando uno visita la ciudad de Buenos Aires, hay un núcleo donde todo es muy bonito y en la periferia las cosas se esconden, ¿es así?

-No hablaré mal de la gestión ni cómo se viene haciendo, es simplemente decir que la gestión necesita una nueva impronta en cuanto a lo que hay que llevar adelante. Las necesidades de los vecinos hoy son distintas y esas necesidades hay que escucharlas. Pasan fundamentalmente por el tema de la vivienda, el agua potable, cloacas, servicios básicos que todo ciudadano tiene derecho a tener. Está bien que se hagan plazas, bicisendas, todo lo sustentable, pero el vecino también quiere escuchar otras cosas y en eso estamos dispuestos a avanzar.

-Te vi en la puerta del municipio en una suerte de manifiesto de gestión, ¿de qué se trata eso?

-Como cualquier persona que entrará a un lugar después de ser electo, tiene que ir con sus principios y un decálogo de lo que hará y cómo será su gestión. Ahí es donde hablo de que voy a tener una gestión transparente, con una municipalidad puertas abiertas, con escucha activa, respetando al personal de la municipalidad, escuchando y también tratando de brindar al vecino todo lo que necesite. Para eso se necesita recorrer el departamento, sentarse y no todos los problemas son iguales, cada barrio tiene su problemática y no es lo mismo el Oeste, que el Este y el Centro. Por ahí quizá lo del centro está todo bien pero uno va hacia la periferia, y ahí es donde existen reclamos diversos. También en el centro existen reclamos y vienen por el lado de las veredas, con los árboles que levantan las veredas y rompen cañerías, las acequias que hay que limpiarlas, los roedores, de todo lo hemos escuchado.



-Al primero que le van a tocar la puerta los vecinos será a los concejales, ¿es así Jorge Magnaghi, precandidato a edil?

- Comparto lo que dice Oscar. Lo que hay que analizar no es si se han hecho bien o mal las cosas, porque nadie duda que las gestiones de Cambia Mendoza en el municipio de Godoy Cruz y el resto de los municipios, todas dan saldo positivo. Dentro de Cambia Mendoza, lo que nosotros representamos es un reordenar las prioridades. Para nosotros las prioridades ya no pasan por embellecer, no son plazas o bicisendas sino son viviendas, seguridad y salud. Respecto a la construcción de casas, el municipio puede tener un rol activo.

“Ayer, con Oscar, nos reunimos con Patricia Bullrich y sus equipos. Compartimos la misma idea respecto a por qué estas prioridades no han estado hasta ahora en el municipio, que es justamente la intervención de la actividad solidaria de los vecinos, pero también en el sector privado. Hoy existen nuevos métodos constructivos. Por ejemplo, la construcción más rápida. Entonces, lo que Patricia quiere hacer a nivel nacional coincide con lo que nosotros queremos hacer acá a nivel departamental. Queremos crear el instituto de hábitat en el departamento de Godoy Cruz. Primero, hay que limpiar todos los barrios realmente olvidados, que eso es muy importante. Segundo, urbanizarlos lo más rápido posible. Hoy el sector privado en Godoy Cruz es fuerte, tenemos muchas empresas constructoras, nos hemos juntado con las cámaras del departamento y nos han expresados que el municipio nunca se arrimó a ellos para poder generar un contrato para urbanizar rápidamente la zona de Godoy Cruz”.

“Podemos urbanizar, y con este nuevo método constructivo, podemos en cuatro años dejar al departamento muy bien parado para los próximos gobiernos que vengan. Creo que esa es una de las prioridades. El intendente va a ser Oscar, pero justamente todos los concejales que lo acompañamos vamos convocar a la gente que conocemos en el departamento, para avanzar. Doy un caso, no es por tirar un chivo publicitario, pero, por ejemplo, la empresa Frío Latina hoy está haciendo techos con tecnología Tejatek, que realmente te hace techos de chapas, pero con canaleta española o francesa y esos techos te los saca terminados”.

“Entonces, directamente ya no es la vieja construcción que tenés que ir a poner una teja en una casa, sino que directamente pone las cuatro paredes, y le pones el techo. Entonces, estamos hablando que reducimos la cantidad de tiempo, los fondos están disponibles, deben cambiar las prioridades, ya se hicieron las plazas, se hicieron las bicisendas, ahora tenemos que tratar de ayudar que el godoycruceño, que no puede acceder a esa vivienda, pueda hacerlo, y creo que el municipio está en condiciones”.

“Desde el Concejo Deliberante vamos a darle toda esa fuerza a Oscar para cambiarle la cara en términos de vivienda, y en términos de seguridad al departamento. El preventor va a ayudar a controlar y va a generar esa sensación que estamos necesitando. Ayudemos a la policía desde el municipio".

“Y ni hablar del tema de salud, que Oscar en esto tiene todos los conocimientos. Estamos hablando de una persona preparada para analizar la problemática de salud. Tenemos que reforzar los centros de salud y dónde realmente se requiere abrir nuevos centros de salud, que eso es lo que hoy, cuando visitamos los barrios, nos reclaman”.

“Entonces, resumiendo, ayuda en viviendas y salud, preventores, seguridad, mejor limpieza. Todo eso acompañado con los empleados municipales, a los que hay que empezar a jerarquizar, porque de ahí tienen que salir los próximos concejales también”.

-Al precandidato a senador Diego Arenas le consulto: ¿cuáles son los desafíos para una Legislatura que en los últimos años ha tenido fama de escribanía?

- He sido diputado, para mí llegar al Senado de la Provincia sería un gran honor. Sé que el 10 de diciembre habrá un cambio en el país y será rotundo, por eso llamo a todos los empresarios, emprendedores, a todos los mendocinos a decirle que tenemos que prepararnos para ese cambio porque no va a ser fácil, no será que vengan de un día para otro, no será inmediato el cambio en las condiciones económicas del país. Insto a los mendocinos a tener la cuchara en la mano y no un tenedor ese 10 de diciembre, porque lo que le puede llegar a pasar a Mendoza, a partir de que estemos preparados, es justamente que Mendoza explote en bonanza, en bonanza económica y en una perspectiva económica realmente importante. La Legislatura es muy importante en términos de poder preparar a esa Mendoza, vía las leyes.

-¿Por qué Luis Petri es la mejor opción para los mendocinos?

-Es renovación, además a Luis le tengo realmente muchísima confianza. Estuve con Patricia Bullrich cuatro años en el Ministerio de Seguridad de la Nación, posiblemente soy el primer bullricista de Mendoza. Ahora hay muchos pero antes no eran tantos, Luis era nuestro contacto con el Congreso de la Nación, ya que era el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Avanzamos con la Ley de Flagrancia, las reformas en el Código Procesal, hubo aportes clave en seguridad, todo se hizo a través de Luis. Tenemos una gran relación y lo más importante es que le tengo muchísima confianza, va a ser el gobernador que va a poner en “play” a Mendoza.

-Jorge…

-Yo también conozco a Luis desde hace muchos años, tiene una trayectoria en política muy importante. La democracia tiene que implicar, sí o sí, alternancia de los dirigentes. Lo puse en mi estado de WhatsApp porque me pareció una linda frase. Cuando el dirigente llega tiene ganas de hacer, ya después, cuando se queda demasiado tiempo, baja los brazos, se acostumbra al poder. Luis Petri dice que el poder gusta demasiado y el poder absoluto gusta mucho más. Entonces, la alternancia de los dirigentes es lo mejor que podemos hacer como ciudadanos. La alternancia tiene que ser siempre el motivo por el cual brille la democracia. Luis, como una alternativa dentro de Cambia Mendoza, es una excelente opción para el próximo domingo, ojalá lo acompañen.

-Oscar Sagás, ¿por qué sos la mejor mejor opción para Godoy Cruz?

-Me tienen que acompañar porque creo que Godoy Cruz tiene que crecer, tenemos que tener un Godoy Cruz mucho más inclusivo, con muchas más oportunidades y hablo de oportunidades para todos los godoycruceños. Los niños tienen que estudiar, comer bien, tener agua potable, tener los servicios instalados, los jóvenes también tienen que tener la posibilidad de que, si no estudian, tengan un oficio. Vamos a promover la capacitación a emprendedores que queremos traer al departamento. Soñamos con un departamento con más oportunidades, es lo que nos pide la gente, lo que nos reclama en cada caminata que hacemos.