Omar de Marchi analizó el rumbo de la campaña y le dejó un mensaje a Cornejo

Omar De Marchi, precandidato a gobernador por La Unión Mendocina, pasó por el programa Metaverso de Ciudadano.News, en el que planteó algunas de sus propuestas y volvió a dejar en claro sus profundas diferencias con el radicalismo local liderado por Alfredo Cornejo.

-¿Cómo viene el ritmo de la campaña?

-En lo personal, me gusta hacer esto, recorro la provincia todo el tiempo, no solo en tiempo de campaña, ahora lo que hago es intensificarlo, estar cerca de los problemas, conocerlos mejor y tener la posibilidad de encontrar las soluciones más adecuadas. Estoy muy bien, saltando de un lado para el otro, escuchando mucho a los mendocinos de todos los rincones. Lo hacemos con mucho gusto.

-¿Qué destacas de los pedidos que hacen los mendocinos?

-La sensación general es que la provincia está paralizada desde hace muchos años, vas al Sur y te dicen "se han olvidado del sur", vas al Este y te dicen "se han olvidado del Este", vas al Valle de Uco y pasa lo mismo y, en el Gran Mendoza, uno también lo advierte. Hay problemas graves de empleo, en el sector público, en el sistema educativo, con los docentes, con la policía, hay médicos que emigran a provincias vecinas para trabajar. El tema no es uno, son varios.

Tenemos una economía provincial que hace 13 años que no crece, que no crea empleo privado de calidad. Cuando uno dice que la provincia está parada significa que no hay generación de empleo y eso termina empujando todo el resto de la rueda provincial. Si no generás empleo, hay menor actividad económica y menos impuestos y los gastos que tiene el Estado, que son enromes, son los mismos, entonces tenés que recurrir a aumentar impuestos. La frazada siempre es corta. El principio general de nuestra propuesta es que hay que encender la provincia de Mendoza.

-El ausentismo viene siendo alto en las elecciones que se han hecho en otras provincias, ¿te preocupa eso?

-Sí, claro que nos preocupa. Todos somos conscientes del cansancio de la gente para con el Gobierno porque los resultados no aparecen, entonces, se los suele asociar en forma genérica con la política. Pero, nos guste o no, habrá una persona sentada tomando decisiones por todos, entonces no tiene sentido enojarse y no ir a votar. Hay que ir, el voto es nuestra voz en este momento. En el menú de alternativas que tiene Mendoza, creemos ser la única alternativa realmente distinta a lo que hoy hay, pero que a su vez es segura. La Unión Mendocina arranca como un espacio político nuevo en Mendoza, pero integrado por gente con experiencia y que no hablamos desde la mesa de café. Tenemos experiencia de haber gestionado el departamento de Luján de Cuyo, ven a diario las transformaciones profundas logradas, es uno de los departamentos más lindos de la provincia después de haber arrancado debajo del pozo.

-Los docentes y el personal de salud, ¿tienen miedo de que pueda gobernar alguien que ya gobernó?

-Hay mucho enojo en esos sectores, todo el tiempo me reúno con docentes, no hay visita que hagamos a un departamento, que no pasemos por una escuela y tengamos reunión con docentes y hay enojo, bronca, impotencia, ven cómo desde el propio Gobierno se ningunea a todo el sector que debería ser el más contenido. Es importante arrancar una transformación educativa con los docentes adentro. El problema es que es un área conducida por personas que no tienen experiencia en el sector público en los últimos dos mandatos. Es muy difícil comprender lo que le pasa a un director o un docente en una escuela urbano marginal o rural. Entonces, el enojo, la impotencia que se siente es muy grande.

-Deciles lo que quieras a los mendocinos y mendocinas…

-No tengamos miedo de hablar de los problemas de Mendoza. No estamos bien. Muchos se escudan en los problemas macroeconómicos nacionales diciendo que no hay forma de que la cuestión camine con una inflación tan alta. Estamos de acuerdo, pero el mismo escenario nacional rige para las demás provincias, San Juan, San Luis, Neuquén, y, sin embargo, esas provincias tienen mejores indicadores que nosotros. En Mendoza hay médicos que se van a trabajar a San Luis, no a Suiza, familias que se trasladan a Neuquén a trabajar en el sector de los hidrocarburos.

Mendoza está apagada, hace falta volver a encenderla con acción, con un plan, buenos equipos y desde La Unión Mendocina tenemos mucho para trabajar juntos. Tenemos una agenda de la transformación. El sector educativo está mal, el sistema de seguridad cada vez está peor, la salud se cae a pedazos, y, sobre todo, hay que sacarle la pata de encima al emprendedor con la baja de impuestos y la simplificación de trabas que hoy padece una persona que quiere abrir una verdulería, un kiosco… Tenemos la experiencia y las ganas para poder hacerlo, esperemos que nos acompañen.

-¿Qué le preguntarías a Alfredo Cornejo?

-Le preguntaría por qué no empieza ya a hacer ahora todo lo que dice que va a hacer desde diciembre. Forma parte del mismo gobierno, que no se demore más, que arranque mañana mismo, que empiece ahora porque se nos va la vida y hay muchos mendocinos que están emigrando semana a semana.

-¿Estarías dispuesto a un debate de candidatos después de las PASO?

-Por supuesto, incluso hemos estado dispuestos a debatir antes de las PASO. Es importante porque es la manera de esclarecerle a los mendocinos por dónde podrían encaminarse las salidas de la Mendoza que tiene que venir.