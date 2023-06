A cuatro días de las PASO provinciales, el reconocido abogado Alfredo Guevara, precandidato a gobernador de Mendoza por la Agrupación La Bases (dentro del Frente Elegí), pasó por el programa Metaverso de Ciudadano.News y habló de su propuesta política.

Dentro de la PASO peronista, Guevara competirá con las fórmulas encabezadas por Omar Parisi, Guillermo Carmona y Nicolás Guillén.

-¿Cómo va la campaña?

-Es una campaña dura, estamos intentando romper el cerco mediático, sobre todo porque tenemos una oposición muy fuerte a Alfredo Cornejo y sabemos que hay 1.200 millones de pesos de pauta publicitaria para este año ejerce un poder de disciplinamiento muy fuerte. Nuestra postura es siempre decir la verdad. Con los gobiernos de Cornejo y (Rodolfo) Suarez, la provincia ha descendido en su Producto Bruto Geográfico más de 4% y han endeudado a la provincia en más de 570 millones de dólares.

"Estamos pagando más de 100 millones de dólares por año de deuda externa. Hay un modelo de endeudamiento; de ajuste; de salarios más bajos del país; de contracción económica; de pérdida de puestos de trabajo; de imposición de un modelo autoritario porque Cornejo se ha convertido en un 'dictadorzuelo' de décima categoría donde su ministro de Gobierno preside la Corte y donde todos los organismos de control dependen de militantes del radicalismo".

-¿Cuál es la propuesta que tiene la Agrupación La Base dentro del Frente Elegí?

- Creemos que el peronismo es la principal opción al modelo neoliberal, tenemos que tener una postura clara para democratizar Mendoza, no podemos permitir que este desastre siga por cuatro años más. Convocamos a los mendocinos a confrontar con este modelo, cambiar definitivamente y tener un Estado que esté al servicio de las mayorías populares y no de las minorías de privilegio y la timba financiera, como han hecho Cornejo y Suarez.

-¿Y cómo se hace eso?

A través de proyectos y propuestas claras, por ejemplo. Derogaremos el Ítem Aula; proponemos suba salarial para todos los trabajadores del Estado; hay que terminar con este modelo de ajuste, porque se ajusta no solo el salario, sino que provocamos todo un efecto recesivo en la economía porque no hay mercado interno.

"Hay que plantear, como señala Cristina (Kirchner), que los muertos no pueden pagar, no podemos seguir pagando en Mendoza 126 millones de dólares de una deuda que, por otra parte, no se ve en ninguna obra, no sabemos adónde se fue la plata de la bicicleta financiera de Cornejo, entonces los mendocinos no tenemos diques, ni obras, ni rutas, ni escuelas, ni hospitales donde se fue ese dinero y, entonces, tenemos que renegociar la deuda, no podemos seguir con esta carga, el pueblo mendocino no resiste más ajustes".

-Un mensaje para los mendocinos...

-El autoritarismo de Cornejo se impone con un fin que es la miseria planificada, llevar a Mendoza a la situación que está ahora, que tiene los peores salarios del país, desempleo, falta de crecimiento económico, hambre, miseria, falta de atención en la salud, despreocupación por la población con discapacidad. Se impone un Estado autoritario que reprime a la población, que censura, tenemos que ponerle fin a este ciclo autoritario y abrir nuevamente un ciclo peronista, un ciclo virtuoso donde tengamos políticas que tomen en cuenta las necesidades de las mayorías populares.