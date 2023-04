Miranda: "Debemos convencer a Las Heras de que el PJ es capaz de volver a gobernar"

Rubén Miranda, intendente de Las Heras entre el 2003 y el 2015 y diputado nacional mandato cumplido, se impone como un importante dirigente peronista de la zona norte de Mendoza. y en este sentido es que regresa sorpresivamente a la política como precandidato a jefe comunal de su departamento.

En diálogo con Ciudadano.News, explicó el porqué de ese paso: "Con mi equipo he decidido presentarme como precandidato a intendente de Las Heras por el Frente Elegí, al cual pertenecemos. Consideramos que esta decisión fue madurada, fue en base a la experiencia y es una propuesta que va a estar guiada por una mirada al futuro".

"Vemos que no se dan hoy las condiciones de una Las Heras digna, hay muchos vecinos y vecinas que están padeciendo mucho sufrimiento por la realidad que nos toca vivir y queremos aportar en ejes fundamentales como la educación, el desarrollo productivo con trabajo genuino, propuestas concretas para la seguridad porque creemos que es muy difícil la situación que están viviendo los lasherinos y queremos aportar con propuestas de cámaras de seguridad, con tecnología, hoy sentimos que el municipio está alejado de esas realidades", manifestó el ex jefe comunal y precandidato.

Cuando se le consultó si el justicialismo está en condiciones de recuperar espacios perdidos en su departamento y en la provincia, respondió: "Siempre he pregonado la unidad del justicialismo, cosa que últimamente no se viene dando y en esa unidad seguramente encontraríamos la forma de tener una propuesta y una oferta electoral para que los lasherinos vuelvan a creer en nosotros".

"De todas maneras es posible una participación en las PASO. Hay precandidatos que respeto y aprecio y creo que el 11 de junio (fecha de las primarias) tenemos que estar todos abrazados, mirando para el futuro y convenciendo a los lasherinos que el justicialismo es capaz de volver a gobernar con ideas renovadas y con propuestas concretas. Apuesto a eso y quiero que estas elecciones sean de participación con propuestas", aseguró Miranda.

A la hora de evaluar la administración de Daniel Orozco fue absolutamente respetuoso y sólo se limitó a afirmar lo que él haría si el accede administrar el municipio de Las Heras con el sistema de fotomultas: "Tengo un gran respeto a todas las personas que participan en política y son elegidas por el pueblo, por ende respeté y traté de apoyar desde donde pude a Daniel Orozco. Hace 4 años que estoy en la actividad privada y he seguido pendiente de la realidad política de mi departamento".

"En estos últimos tiempos creo que se ha desbordado el municipio por decisiones políticas que no voy a analizar ni voy a cuestionar. Por eso una de las primeras medidas que tomaré es suspender el sistema de fotomultas y tengo un fundamentos para explicar el porqué. Creo que es un castigo excesivo para los ciudadanos, sin tener ningún tipo de educación vial ni mejoras en las calles de Las Heras"., finalizó el precandidato a intendente.

Producción periodística: Daniel Gallardo.