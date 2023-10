Mercedes Llano: "Estoy convencidísima de que Javier Milei será el futuro presidente"

Tras la elección del domingo, la mendocina Mercedes Llano, diputada nacional electa por La Libertad Avanza, realizó un análisis de lo que fueron las elecciones a nivel nacional y en la provincia en el programa Metaverso, de Ciudadano.News.

“Mendoza es una provincia que ha sido cuna de la libertad, que no se ha dejado manipular por las arteras maniobras del kirchnerismo, vía plan platita, vía demagogia, vía utilización irregular de recursos públicos a través de la campaña sucia y de miedo, inédita en la historia argentina; los mendocinos que han resistido y han hecho una apuesta por un cambio estructural y profundo que conduzca a Mendoza y a Argentina por la vía del progreso y no de la pobreza y la corrupción que es lo único que ha aportado el populismo” opinó.

-¿Ya se empezaron a hacer gestiones con el PRO y la UCR para que apoyen a Milei en el balotaje?

-Tenemos como objetivo derrotar al kirchnerismo y representar el cambio de época que ha votado mayoritariamente la ciudadanía, más de dos tercios de los argentinos y más del 75% de los mendocinos han decidido poner punto final al kirchnerismo. Han depositado mayoritariamente su confianza en el liderazgo de Javier Milei para que conduzca estas transformaciones profundas. Dentro de ese espectro del 75%, están los votos de Patricia Bullrich, que superan el 20%, de Juan Schiaretti que también ha representado las ideas del federalismo, coincidentes con la de Javier Milei, si lo que han planteado en el plano discursivo los referentes de esos espacios, que discursivamente se han inclinado a favor de las ideas de libertad, del combate contra la corrupción y la inseguridad, la consolidación del federalismo y la defensa de la cultura del trabajo y el mérito, entonces naturalmente entendemos que sus votantes y sus referentes van a ver en Javier una posibilidad de salir a flote y representar esos valores. Se profundizarán acciones para entablar lazos con esos referentes, como bien anticipó Javier Milei, de hecho, él siempre estuvo en conversaciones con Mauricio Macri, tenemos excelente contacto y vínculo en el orden local con referentes del PRO, pero también apelaremos a los votantes que depositaron su confianza en espacios que representaban el cambio.

- ¿Tuvo comunicación con Javier Milei después de las elecciones del domingo?

-No, el día de las elecciones; pero en el plano personal, sí nos han convocado a una reunión y estaré viajando a Buenos Aires para reunirnos con todo el equipo y los diputados electos para mañana en la tarde.

- ¿Se delimitará cómo continua la campaña, cuál será el objetivo de la reunión?

-Entiendo que en esa línea se dará.

-Entró como diputada nacional, ¿cómo ve su futuro en cuanto a su rol y su actividad en el Congreso?

-Estoy convencidísima de que será Javier Milei el futuro presidente, en ese marco voy a integrar el bloque oficialista. Mi principal aporte estará ligado al proceso de reforma del estado que propone impulsar en la primera etapa de transformaciones, que estará enfocada en la lucha contra la corrupción, contra la inflación y la disminución del gasto político, modificando todas las estructuras políticas, introduciendo un fuerte cambio a nivel de racionalización de estructuras políticas, supresión de privilegios, disminución de impuestos, eliminación del Banco Central y garantía del libre comercio.

-Hay dos posibles escenarios a partir del 19 de noviembre, uno que sea Javier Milei el presidente y en ese caso tendrá que gobernar con minoría en ambas cámaras, ¿cómo piensa que puede ser posible eso?

-En Mendoza hemos tenido esas experiencias y se ha podido gobernar cuando el gobernador es claro, honesto, tiene convicción e impulsa propuestas razonables, tenemos la experiencia de múltiples partidos que siempre es sano para la democracia porque obliga a construir consensos para mejorar la calidad de la política y las reformas. Claramente, este escenario de balotaje es un anticipo a ese escenario en el que se tendrán que construir los consensos que garanticen la gobernabilidad y la aprobación de leyes, estamos seguros de que desde los sectores que han defendido desde lo discursivo las ideas de la libertad, austeridad, libre comercio, combate contra la inseguridad van a dar su apoyo a nivel legislativo y, aparte, agregar la fuerza y apoyo de la ciudadanía a las ideas de Javier Milei, estoy segura de que se reflejarán en esta próxima elección y eso por supuesto pondera a la hora de tomar definiciones y por supuesto, los gobernadores querrán que la Argentina se reconduzca por la senda del progreso así que, apoyarán seguramente que se garantice el crecimiento de nuestro país.

-¿Qué análisis o mea culpa se puede hacer al respecto del desempeño de la Libertad Avanza en relación con el resultado de las PASO con esta elección?

-Mejoró la cantidad de votos, lo que ha sucedido es que incrementó el número de votantes, pasó la participación de un poco más de 69% a 77% y se redujo la cantidad de votantes en blanco. Eso se debe en buena medida a la gran campaña del miedo y la tergiversación de la realidad de Milei que se han hecho, a las descalificaciones en el plano personal, al plan platita, la presión que se ejerció sobre los intendentes que se mostraron más independientes en las PASO y a los gobernadores, están utilizando arbitrariamente los recursos públicos, eso sin dudas ha sido eficaz, nunca en la historia se ha visto una campaña tan sucia. Haciendo mea culpa, entiendo no se han perdido votos, es muy meritorio para una fuerza nueva, no es el caso de Mendoza, que nuestro partido es centenario, pero la Libertad Avanza es una fuerza muy nueva, en soledad, recorriendo programas con muchísima convicción, divulgando sus ideas ha logrado no solo la adhesión del 30% de los ciudadanos en las PASO, sino también retenerlo en las generales y ubicarse para la mayoría de la sociedad como el referente que le va a poner un punto final al kirchnerismo.