La economía tras las elecciones: "Massa tiene mucho más poder ahora del que tenía el viernes"

Luego del inesperado resultado de las elecciones generales del domingo, el foco sigue puesto en la situación económica del país. Tanto es así que el ministro y candidato, Sergio Massa, anunció la puesta en marcha de un dólar diferencial para todo el complejo exportador durante los próximos 30 días.

En este contexto, el economista Martín Burgos habló en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, y analizó la medida que empieza a regir desde hoy y qué puede pasar en los próximos días.

“El nuevo cambio diferencial es un incentivo muy importante para los exportadores, porque cualquier empresa que tiene posibilidad de exportar tiene el incentivo. Eso, dentro de lo malo de la situación de Argentina, es una cosa buena”, opinó el especialista.

Y agregó: “Queda claro que hay un sesgo muy importante del Gobierno nacional hacia la necesidad de mayores exportaciones para mejorar toda la macroeconomía argentina y es un punto que será muy de transición, de acá al 10 de diciembre, hasta el próximo Gobierno”.

- ¿Con esta medida, el Gobierno le da el guiño a la gente en decir 'no vamos a devaluar más el dólar oficial, por eso hago este tipo de programa para exportar'?

-Exacto, la cuestión es que todo eso no se traslade a los precios internos, la intención de esta medida de Sergio Massa, desde julio del año pasado hasta la fecha, fue tratar de utilizar dos tipos de cambio diferenciales de forma que así como es un problema porque la gente empieza a pensar en un tipo de cambio financiero para poner el precio de los productos, aprovechando también para impulsar las exportaciones, por ejemplo, el caso de la soja y distintas herramientas que se firmaron, entonces de por sí no me parece mal la idea de que haya un tipo de cambio diferencial, es un problema, pero también se puede llegar a usar como herramienta de forma positiva, es lo que estamos viendo con este caso.

- ¿Cómo se puede interpretar económicamente el resultado del domingo?

-Massa se encaminó muy bien para ser presidente. Las empresas tienen que aflojar con los faltantes y los precios, porque saben que efectivamente Massa es alguien con mucho más poder este lunes de lo que era el viernes, entonces, de esa forma, se irá normalizando, es lo que necesitamos. La elección hizo que el lunes tengamos un día tranquilo, es decir, no hay un candidato loco que propone cosas locas como pasó en las PASO, sino que pasó lo que tenía que pasar, una situación normal electoral en Argentina. Tuvimos un lunes normal y tendremos una semana normal, y esperemos llegar a fin de año de forma normal. Ahora, lo importante es el poder que tiene Massa para imponer a las empresas determinadas pautas respecto a los consumos. Después se supone que en la gestión habrá otros anuncios, otras medidas que van a ir en sintonía de lo que necesita y pide la gente y de esa forma se hace campaña.

- ¿Cuánto puede durar esta normalidad?

-Este es un momento muy político en Argentina, muchas variables económicas las definen las elecciones y está bien que sea así, porque es la gente la que guía a través de su voto las cosas que se llevan adelante en la economía. Javier Milei ganó las PASO y Massa ganó el domingo las generales, fíjense qué pasó el lunes de las PASO y qué pasó ayer, entonces es evidente que hay un candidato que no trae normalidad en el país, sino que trae zozobra y descontrol, caos económico, que es Javier Milei. Pasó el lunes después de las PASO. Mientras, Massa es alguien que viene a poner orden económico en una Argentina que hace ocho años que viene bastante desordenada y entonces, la gente conectó, lo entiende, es medio increíble que un ministro de Economía con 130% de inflación logre 37% de los votos, pero hay una racionalidad dentro de ese voto que es que del otro lado evidentemente el candidato Milei no genera ningún tipo de confianza en la gente ni seguridad de nada.

- En la conferencia de prensa de ayer, Massa aseguró que para 2024 espera superávit, ¿es posible?

-Sí, porque habrá un incremento muy fuerte de las exportaciones, que es una recuperación de la pérdida de cosecha de este año, pero además lo que va a pasar con el gas y la parte de Vaca Muerta, gasoducto Néstor Kirchner, exportaciones a Brasil, un esquema de exportación con muchas inversiones estatales y tanto de YPF como de la parte del gasoducto, entonces, ahí hay un efecto muy importante que va a tener, una de las cuestiones de la campaña es revisar las cuentas públicas, si amerita una simplificación tributaria, si no hay demasiados impuestos que joden que algo de eso dijo Massa en la campaña, la cantidad de ministerios, cosas que el propio Massa se va a encargar de ordenar. De esa forma se puede llegar al equilibrio fiscal, no sé superávit, pero sí equilibrio fiscal.