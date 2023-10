Mendoza: buscan reglamentar la ley para personas trasplantadas

Mendoza está retrasando la entrada en vigencia de la Ley 9.199 que cobija a todas aquellas personas que tienen beneficios que otorga la Ley Nacional 26.928, por ser trasplantada o estar en lista de espera para recibir trasplante.

El tema que despertó una fuerte polémica desde la oposición con el oficialismo por el retraso de la implementación del decreto reglamentario.

Tal cual lo observó ante Ciudadano.News, la senadora María Mercedes Derrache (PJ): "Las personas trasplantadas y las que están en lista de espera en la provincia de Mendoza están protegidas integralmente con la Ley 9.199, esta ley adhirió a la Ley Nacional 26.928, la sanción de la ley fue en diciembre del 2019, o sea hace tres años y 10 meses que fue sancionada y hacen tres años y 10 meses que la provincia de Mendoza aún no dicta el decreto reglamentario.

Y agregó: "Esto es un grave problema porque estas personas que tienen varias varios beneficios que la ley los asiste no están pudiendo hacer los efectivos porque falta estar esta reglamentación", explicó.

Además, "lo más importante es el transporte gratuito de pasajeros en toda en el ámbito de la Provincia, el 100% de cobertura, el medicamento y en todos los estudios médicos necesarios para los afiliados a OSEP y también la prioridad en la entrega de viviendas, esta es la gran problemática que hoy".

"Estas personas trasplantadas o que están en lista de espera están atentos a la falta de respuesta por parte del Ejecutivo de la provincia al no reglamentarla hace tres años y 10 meses", agregó.

Para revertir esta situación, la legisladora justicialista presentó una iniciativa legislativa que no tuvo el apoyo del Senado. Aun así y ante lo delicado del tema, la senadora Derrache insistirá con la firma del decreto por parte de la administración de Rodolfo Suarez.

Para revertir esta situación lo que hay que hacer es reglamentar la ley y que el Gobierno de la Provincia, a través de la Empresa Provincial de Transporte, haga efectivo, a lo que Derrache dijo es importante que "estas personas tengan en el boleto gratuito. La implementación será justamente como lo determina el procedimiento a seguir para que está para que las personas beneficiadas puedan acceder a esta a este servicio sin cargo de transporte".

"Lo mismo que debe suceder una vez que esté reglamentada la ley, OSEP debe cumplir a rajatabla esta ley. Los afiliados que hoy tienen parte de la cobertura, tengan el 100% no solamente un porcentaje del 40 o el 50 o paguen un coseguro, tienen que tener el 100% como dice la ley, o sea que nosotros lo que estamos intentando de la legislatura es justamente que el Gobierno provincial dicte el derecho reglamentario y lamentablemente, no tuvimos el acompañamiento del oficialismo, ya que este pedido que yo hice a través de una resolución no fue aprobado sobre tablas por parte del oficialismo provincial, así que vamos a seguir insistiendo para que el gobernador Rodolfo Suárez antes de que se vaya deje hecho repleto del reglamentario, no queremos que se vaya sin que cumpla esa obligación hace tres años y 10 meses", concluyó