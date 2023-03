María Eugenia Vidal en Mendoza: "El kirchnerismo está lleno de excusas y le faltan respuestas"

María Eugenia Vidal visitó Mendoza este jueves 16 de marzo y durante su estadía almorzó con el gobernador Rodolfo Suarez. Además visitó los terrenos santarrosinos de Flor Destefanis, fue a Junin, la tierra de Mario Abed y luego, en la tarde noche asistió a un encuentro en Plaza San Martín de la Capital Provincial.

En el lugar, habló con algunos medios, y contó algunos de sus objetivos políticos de cara a un 2023 electoral. En una entrevista exclusiva con Ciudadano News, contó que "estuve en todas las provincias" porque "la mejor manera de representar es escuchar, es estar cerca, es ir a ciudades pequeñas donde a veces la política no está. Hoy estuve en Santa Rosa y voy a seguir en ese camino".

Teniendo en cuenta las peleas que hay entre funcionarios del oficialismo y la oposición, destacó que "la política se parece hoy más a un circo pero sin público", porque los argentinos "están afuera de las discusiones y están necesitando que les demos respuestas concretas".

Asimismo, reiteró que va a renunciar a su precandidatura presidencial, si no se baja Mauricio Macri: "Él vuelve ahora y lo va a decidir, pero yo dije que si él es candidato, yo no voy a competir".

Sobre el mensaje de unidad que porta ante la dura interna del oficialismo de Mendoza, que rebota en la Nación, sostuvo: "Yo llevo un mensaje de unidad en todo el país. En Córdoba y Tucumán llegaron a un acuerdo. Hay que hacer un esfuerzo por llegar a la unidad, hay tiempo hasta el cierre de listas para que esta sea posible".

"Hoy almorcé con Rodolfo y Alfredo y a Omar lo veo siempre en el Congreso", dijo la mujer de confianza del expresidente Macri.

Lo más importante en las elecciones es que "haya PASO, que haya boleta única y ficha limpia". Esta es la manera "más transparente" de dirimir candidaturas por eso "estoy de acuerdo con eso", aseguró la exgobernadora de Buenos Aires.

Aseguró, que más allá de todo ese gran debate en las Comisiones respectivas, el juicio político a la corte no prosperará: " Es parte del circo que dije recién,es un juicio político que no va a prosperar porque Juntos por el Cambio no lo va a acompañar".

"En vez de discutir cosas más importantes como la ley de alquileres, la ley de Salud Mental o tratar la emergencia educativa, cosas que de verdad preocupan a la Argentina, estamos discutiendo un juicio político ridículo".

Actualidad

Finalmente, sobre la realidad del país, recordando que siempre se "le hecha la culpa al gobierno de Mauricio Macri", expuso: "Los argentinos sabemos que el kirchnerismo está lleno de excusas, pero le faltan respuestas. Siempre tienen alguien a quién culpar: la pandemia, la Guerra de Ucrania, ahora van a decir que porque se cayó un banco en Estados Unidos tenemos un problema".

"Qué la culpa es de Mauricio Macri, siempre hay una excusa, no se hacen responsables de nada, pero ellos nos llevaron a duplicar la inflación y a aumentar la pobreza", culminó diciendo la precandidata del PRO.

Producción periodística: Daniel Gallardo