"Los votantes de Cambia Mendoza vieron en Petri un salvavidas"

Aníbal Urios, consultor político y director de DC Consultores, habló en el programa Metaverso de Ciudadano.News y se refirió a la buena elección que hizo Luis Petri pese a no ganar la interna de Cambia Mendoza, y analizó lo que significó el 40% de votos que logró en las PASO dentro de su frente el domingo pasado.

“A nosotros nos daba 28% (Alfredo) Cornejo, y sacó 25%, es decir, una semana más y no sé qué hubiese pasado, faltó tiempo y la gente de alguna manera le está dando un mensaje a Cambia Mendoza”, detalló el especialista.

-¿A Cambia Mendoza o a Alfredo Cornejo fue ese mensaje?

-A Alfredo Cornejo.

-La sensación es que hay una gran elección de Petri, pero también es un voto de desaprobación a Cornejo, sobre todo por la gestión de Rodolfo Suarez...

-Totalmente, dentro de lo que es el oficialismo de Cambia Mendoza, encontraron una opción para manifestar lo que no les estaba gustando, se pidió un cambio de rumbo con matices, y los matices eran Luis Petri. La gente de Cambia Mendoza no saltó el cerco y vio en Petri un salvavidas. Habrá que analizar cómo sigue.

-¿Qué puede pasar con esos votantes que eligieron a Petri, ya que ahora él no estará en la pelea por la Gobernación?

-Lo primero que tendría que hacer Cornejo es sentarlo a Petri y decirle "dame una mano", porque estratégicamente va a tener que pedirle que lo acompañe en la campaña, ahora, si la soberbia y el egoísmo no se lo permiten, va a estar en problemas, porque esa gente que está disconforme, no sé si va a ir a otro lado. En tanto, (Omar) De Marchi, lo primero que debería hacer es una encuesta para saber cómo está posicionado el electorado, y generar esa empatía con lo que no está gustando, pero debe hacer una encuesta que tenga que ver con números reales.

-La gente está buscando una renovación en Cambia Mendoza, pero Cambia Mendoza parece que no

-Creo que Cambia Mendoza tiene renovación para adelante, Ulpiano (Suarez) y Luis son dos figuras de peso que podrían ser los próximos gobernadores. Después verá la gente si no les gusta el camino que está trazando Cambia Mendoza y quizá pegue el salto, habría que analizarlo.

-¿Qué le vendría bien ahora a Luis Petri?

-A Luis le vendría muy bien seguir con lo que está haciendo, que lo está haciendo muy bien. Dependerá también ahora de la cuestión nacional, ojo que puede llegar a estar en carpeta como posible vicepresidente de Patricia Bullrich, eso no hay que descartarlo, creo que sí y es una buena figura para Patricia.

-¿Qué mensaje se llevó el domingo Patricia Bullrich que hizo muy explícito su apoyo a Alfredo Cornejo?

-Tenía más ganas de estar en el búnker de Petri que en el de Cornejo, porque la gente está buscando nuevos aires, lo viene pidiendo a gritos, todavía quizá no se animan a pegar el salto completo, pero lo vas viendo en las elecciones, en lo que manifiestan a través de la calle, dicen "basta de lo mismo de siempre, empecemos a buscar nuevas figuras", y las nuevas figuras están asomando, y creo que los que están manejando el esquema electoral nacional están viendo esto.

-¿Si el votante busca el cambio y había otra oferta, por qué se siguieron inclinando hacia lo que ya es tradicional dentro del cambio?

-También me lo pregunto todos los días, es complicado entender al argentino y por eso, hacemos las preguntas que hacemos. En la última encuesta medimos intención de voto y la sensación de quién iba a ganar. En esa consulta es la que la gente dice "tal, aunque no me gusta". En el fondo el argentino es muy conservador y no se anima al cambio total, le cuesta. La clase dirigente, con todas las decisiones que va tomando y los errores que va cometiendo, está empujando al electorado a saltar completamente a un cambio, va a pasar, está pasando de a poquito, pero va a pasar de una manera más abrupta para adelante.