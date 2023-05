Hugo Laricchia, conocido por promover el MendoExit y hoy precandidato a intendente de la Ciudad de Mendoza por La Unión Mendocina, partido que comanda Omar De Marchi, pasó por el programa Metaverso de Ciudadano.News y contó los detalles de su postulación y qué hará en el caso de ganar las elecciones.

-¿Por qué querés ser intendente de la Ciudad de Mendoza?

Vivo en Mendoza desde siempre, en la Sexta. Soy un enamorado de Mendoza, quienes me conocen, lo saben, y la verdad he ido viendo poco a poco cómo se ha ido deteriorando, no hay nada novedoso en Mendoza y creo que es el momento de pegarle un remezón a su dirigencia, a las cámaras de empresarios, a las avenidas y volver a poner a Mendoza como la ciudad de vanguardia del Oeste argentino y para eso lo que hace falta es escoba nueva.

-Hay mucha maratón en Mendoza últimamente...

Sí, eso es un gustito que tiene el intendente (Ulpiano Suarez), le gustan las maratones y ya se le ha ido la mano, a mí ya me tienen cansado, querés ir al centro a veces y no pudo pasar, pero no creo que sea la función de un intendente organizar maratones. La función básica del intendente es alumbrado, barrido y limpieza y en eso Mendoza no está bien, está sucia, solamente hay que caminar, hay que ver la cantidad de grafitis que hay en la ciudad de Mendoza y preguntar cuántos años hace que una cuadrilla municipal no tapa un enchastre de esos.

-¿No cree que además de estos servicios básicos, los ciudadanos piden más cosas?

Evidentemente, es así y se han ido superponiendo las funciones de los municipios con las de las provincias y con la Nación hasta un momento en el cual el ciudadano no sabe quién es el que tiene que brindar el servicio, por eso, no sabe a quién darle las gracias cuando lo hace bien y a quien reclamarle cuando lo hace mal. Esto ha sido así por la inacción de la Nación y de la Provincia, y los municipios han ido tomando funciones. Por ejemplo, uno de los temas que los municipios han ido asumiendo sin ser su competencia, es el tema de la seguridad y ya esto es un hecho: la ciudad de Mendoza tiene preventores que no previenen, los índices de delitos y el miedo que da andar en el centro de Mendoza por la calle no ha sido atacado eficientemente. La ciudad de Mendoza vive hoy de la gloria de lo que hizo el Víctor Fayad hace 35 años, a partir de ahí nadie ha hecho nada, se manejan con piloto automático.

-¿Qué te parece el plan de obras de renovación de esquinas que han hecho que resulta tremendo moverse por la Ciudad de Mendoza?

- No hay un plan de obras, yo no creo que esto obedezca a un plan de obras. Yo creo que fueron tres años de correr maratones y rascarse e ir de viaje al exterior y hacer pavadas y a los tres años me entero de que tengo una elección y quiero salir a hacer todo al mismo tiempo. Lo que no hay en la Ciudad de Mendoza es planificación y se lo discuto al que quiera, yo vengo de trabajar en la actividad privada, y sé lo que es planificar trabajos.

-¿Si llegas a la Intendencia de Capital, vas a pedir un "CapitalExit"?

No, pero voy a defender fuertemente el federalismo, que fue lo que dio origen al MendoExit. El hecho es que la Ciudad de Mendoza tenga que recibir todos los días al doble o más de su población en el centro de Mendoza, amerita que esas conversaciones sobre números y coparticipación municipal sean serias. En la Ciudad de Mendoza le damos servicios a mucha más gente que los habitantes o contribuyentes de la ciudad.

-¿Por qué deberían votarte? ¿Qué es lo que le prometes al vecino de la capital si te vota?

Volver a hacer de Mendoza la ciudad de vanguardia del oeste argentino, Mendoza tiene que ser la ciudad más importante de Argentina después de la Capital Federal. Tenemos el contacto internacional, vienen infinidad de vuelos de turistas que no vienen a la ciudad y se quedan en Luján de Cuyo, porque Mendoza no tiene qué ofrecerle.