Agustín Rossi, jefe de Gabinete, se postuló como precandidato presidencial por el Frente de Todos. Y si bien aún no hay nada definido, falta saber si el FdT logra el consenso para ir a las PASO con una fórmula única, o si habrá enfrentamiento interno.

Asimismo, Pablo Romá, sociólogo y director de Circuitos Consultora, analizó en el programa Metaverso de Ciudadano.News la postulación de Rossi y el comportamiento de la ciudadanía y los políticos en general frente al año electoral.

-La candidatura de Rossi es difícil de entender, porque no hubo un movimiento dentro del Frente de Todos como para decir que puede ser un buen candidato...

- Trata de captar o de representar a un sector del Frente de Todos que no se siente tan cercano al kirchnerismo, pero ese sector es minoritario en el espacio.

-¿Cómo puede generar confianza en la ciudadanía cuándo viene de un gobierno caracterizado por la inflación, la inseguridad y la incertidumbre?

- El punto que a mí me pareció más interesante es el final que dice "bueno, frente a esto hay que plantear un proceso distributivo diferente", pero para eso se necesita demostrar fuerza y valentía que también significa hoy en este contexto asumir un conflicto, porque hoy generar mejores condiciones distributivas del ingreso implica un conflicto y para eso se tiene que demostrar que se tiene esa fuerza. Y en el caso de Agustín Rossi, me parece que eso está un poco ausente en su construcción discursiva.

-¿Cómo puede ser que sea más importante la forma de un candidato que el fondo o su proyecto?

- No es un problema de la sociedad argentina, es del mundo, tiene que ver con que hay una comprensión de que la salida de la crisis necesitan posiciones firmes, entonces si no hay posiciones firmes es difícil salir de las crisis y creo que eso las sociedades lo perciben de esa manera, no solamente se trata de tener buenas ideas, sino también hay que tener la fortaleza y la autoridad de llevarlas adelante, porque está lleno de buenas intenciones, pero después no se pueden llevará a cabo.

-¿Cómo se hace para que el ciudadano vuelva confiar en la clase política?

- Creo que hay una situación donde se percibe que las cosas como están no pueden seguir, que se necesita un cambio y ahora ese cambio puede ser al interior del espacio de gobierno y, por otro lado, otro sector plantea que se puede cambiar con Javier Milei o Juntos por el Cambio. Los candidatos deberán tener otras formas de dialogar con el electorado y la sociedad y plantear opciones de mejoras, yo creo la discusión de base va a ser la magnitud del ajuste y creo que eso no entusiasma y no genera expectativas positivas, salvo en algunos sectores de la sociedad, pero después yo creo que es difícil encarar un proceso electoral de esta manera. Está la idea de la esperanza, de ilusión que anunciaban campañas electorales previas o en otro momento histórico, creo que hoy es difícil, ese es el distanciamiento de la sociedad con la dirigencia política.