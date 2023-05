"El Gobierno de Mendoza se olvidó de las necesidades de los ciudadanos"

El peronista Guillermo Carmona es precandidato a gobernador por Avanza Mendoza, una de las cuatro listas dentro del Frente Elegí, y en el programa Metaverso de Ciudadano.News, contó sus propuestas de cara a las PASO del 11 de junio y además analizó la situación política de la provincia.

-¿Cómo es hacer campaña sin todos los “fierros”?

- Hay una necesidad enorme del pueblo de Mendoza de un contacto directo y personal. En varios lugares de la provincia, desde que arrancamos la campaña, me han dicho: ‘Guillermo, hemos sentido que nos han abandonado’, y hacían referencia al abandono de la escuela, a las dificultades que tienen con el centro de salud, al peligro de los chicos que cruzan la ruta para ir a la escuela. El Gobierno de Mendoza se ha olvidado de los ciudadanos, de las necesidades de la población, y eso choca con cierta obscenidad de sectores de la campaña, es realmente impresionante lo que algunas fuerza políticas han invertido en cartelería para mostrar a una persona que ya sabemos quién es. Me parece que en la situación que se vive, resulta obsceno semejante gasto político.

-¿Qué le pasó al peronismo que lleva cuatro listas?

- Le ha pasado algo buenísimo, se ha estado ejerciendo la democracia interna, yo lo veo como un hecho muy positivo.

-¿Cómo creés que se toma puertas afuera?

- En nuestro caso, cuando nosotros lanzamos muy tardíamente esta propuesta que encabezamos junto a Liliana Paponet, el peronismo estaba de brazos caídos, todos los análisis periodísticos decían que nadie quería agarrar la papa caliente porque la situación del peronismo era crítica. Lo que percibimos es que se generó una dinamización, un movimiento de ponernos en marcha nuevamente. La competencia es respetuosa, la verdad es que hemos tenido diferencias políticas que se exhiben, cualquiera puede identificar que hay una lista que representa a La Cámpora y al espacio de Carlos Ciurca, que encabeza Omar Parisi y Lucas Ilardo, hay otra de los movimientos sociales con Nicolás Guillén, y hay otra vinculada con una militancia kirchnerista que es la de Alfredo Guevara. La nuestra representa a un peronismo plural con peronistas tradicionales y peronistas kirchneristas no camporistas.

-¿Dónde estás vos?

Las etiquetas son complicadas, yo me defino como "Nestorista", pero nosotros hemos planteado que hay que poner a Mendoza primero, por lo tanto, las referencias nacionales son importantes, estamos dentro del movimiento nacional. Me parece que nosotros también en esto no tenemos problemas en decir que cuando proponemos a Mendoza primero, hacemos referencia a que Mendoza es una de las provincias que tiene un alto protagonismo nacional y que en el escenario nacional tenemos una situación muy desafiante. Nosotros no dejamos de hablar de lo que pasa en lo nacional con los elementos a favor que tiene la gestión nacional y también con los elementos que se juzgan.

-Evaluar las falencias de una gestión provincial, sacando la macroeconomía es un error...

- Tengo también esa impresión y siendo funcionario nacional les digo que hay un sentido autocrítico también, cosas que se podrían hacer mejor, cosas que no se han hecho. Tengo fe de que vamos a pasar bien las PASO y que tenemos posibilidades de gobernar la provincia de Mendoza a partir de diciembre. Lo que digo y a lo que me comprometo es que sea quien sea presidente, del partido que sea, yo como gobernador voy a sostener una posición constructiva con el Ejecutivo nacional para conseguir cosas para mi provincia, esto es lo que debería hacer todo gobierno, salir de esa impronta de pelearse por pelarse.

-¿Vos creés que con Javier Milei se podría dialogar si es presidente?

- Con cualquiera se puede dialogar, pero si rompen el diálogo que sea el otro, no empecemos a romper el diálogo los mendocinos. Al presidente hay que respetarlo, fíjate que aquí ha venido un presidente de la Nación y el gobernador no lo recibió. Ese tipo de cosas no deben ocurrir.

-La ciudadanía tiene un descreimiento muy grande hacia la política, ¿cómo vas a hacer para que el ciudadano se vuelva a enamorar?

- Primero, yo creo que muchas veces desde la política se le ha pedido a la sociedad austeridad que no se ha visto reflejada en la austeridad de los gobernantes. Me parece que ese es uno de los aspectos con los que hay que volver a conectar. Lo segundo, hay que abrirse a la participación. Me parece que hay que democratizar nuevamente las vías de participación ciudadana. En los temas fundamentales, debería la población ser consultada para que se sienta convocada a ser la protagonista principal de nuestra democracia.

-¿Qué le pasaría a Mendoza si vuelve a gobernar Alfredo Cornejo?

- Cambia Mendoza fracasó, un nuevo gobierno de Cornejo implicaría la reincidencia en el fracaso. La mayor evidencia del fracaso de Cambia Mendoza ha sido la implosión del frente que ha llevado a que los cofundadores de Cambia Mendoza hayan quedado en veredas opuestas. Uno es Alfredo Cornejo junto con el gobernador Rodolfo Suarez; el otro socio cofundador y copartícipe de todo lo que se hizo en estos casi ocho años de gobierno en la provincia, es Omar de Marchi. Son el mismo contenido con distinto envase de presentación.

-¿Qué le pasaría a Mendoza si gobernás vos?

- Lo primero es que vamos a poner en marcha la economía, porque esta provincia está con un estancamiento económico terrible.

-¿Cómo se pone en marcha la economía?

- Es una conjunción de factores, pero algunos son que hay que recomponer el salario de los mendocinos. Vivimos en la provincia más cara con los peores salarios. Eso es sector público, que implica mover la rueda de la economía, porque si un empleado público cobra más, consume más, es un factor de dinamización de la economía, que favorece también la recuperación del salario de los privados. Segunda cuestión: vamos a hacer en el primer año de gobierno las cosas que durante 7 años y medio prometieron y no concretaron. Poner en marcha la actividad hidrocarburífera, Vaca Muerta y los demás yacimientos. En tercer lugar, necesitamos apostar fuertemente a una industria del agua mendocina. Mendoza tiene serias restricciones, nosotros lo que planteamos es hacer con conocimiento y tecnología mendocina lo que otros quieren hacer importándolo del exterior, pagando en dólares lo que nosotros podemos hacer en pesos.

-¿Qué les dirías a los mendocinos?

- Hay que superar la resignación, no es cierto que el único camino que tenemos es repetir lo que se ha intentado con Cornejo y con Suarez y que ha fracasado, por eso los invito a quienes quieran apostar a un proceso de transformación que no va a ser fácil, pero que lo podemos llevar adelante a que se sumen a nuestra propuesta desde el peronismo, desde nuestro frente y con los brazos abiertos a la sociedad mendocina. Vamos a recuperar el orgullo provincial y volver a hacer de Mendoza la capital del oeste argentino.