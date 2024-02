Dirigentes del peronismo se reunieron en Mendoza para discutir la crisis nacional y provincial

Mendoza fue epicentro de un importante encuentro regional y nacional en el que concluyeron dirigentes del justicialismo y en donde se analizó la difícil situación socio, económica y laboral del país.

Del cónclave también participaron legisladores nacionales y dirigentes gremiales, sobresaliendo la secretaria general de la agrupación La Cámpora, Lucía Cámpora, sobrina nieta del extinto presidente de la Nación, Héctor J. Cámpora, y la economista y diputada nacional, Julia Strada.

Habló del evento con Ciudadano.News, el secretario General de la CTA Mendoza, Gustavo Correa, quien afirmó: "Lo que pretendía hacer era un encuentro de formación con Julia Estrada y Lucía Cámpora, aportando una mirada nacional del conflicto, tanto en los procesos económicos como en los políticos".

Aseguran que el encuentro de más de 600 dirigentes, tuvieron una mirada provincial y de país, sobre la situación económica, laboral y social: "Cómo es que el gobernador de la provincia (Alfredo Cornejo) cree que no es parte de un Gobierno nacional y tiene bastante más incidencia de la que nos imaginamos. Lo escuchamos a Cornejo pedirle por favor a (Javier) Milei que no lo maltrate, que quiere ayudar, que él le va a aprobar todo, que él le va a hacer todo lo que él pida y eso el Gobierno de la Provincia tiene que hacerse cargo de esa posición. La provincia de Mendoza no es ajena a lo nacional y tiene un impacto importante sobre todo en las políticas que quiere de regulación en más de una actividad".

Dicen que este encuentro regional y nacional marcará un camino para el justicialismo hacia los tiempos que vienen: "Los tiempos que vienen serán de reflexión, de autocrítica y de plantearse cuáles son los objetivos de defensa del ajuste que se va a venir, que estamos padeciendo en los alimentos, en los servicios públicos, en la salud pública, en la educación pública, en la política en general, en la seguridad. Para nosotros marca el camino de volver a empezar a juntarnos, a encontrarnos y a poner objetivos para salir de esta crisis que siempre han atacado los sectores populares".

"Estamos de una crisis donde lo que vuelve a pasar es que se vuelve a concentrar la riqueza en pocas manos y que eso hace que tengamos más y más trabajadores empobrecidos, más y más sectores populares en la indigencia", finalizó.

Producción periodística: Daniel Gallardo