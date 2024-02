Caso Janina Ortiz: cómo sigue su causa y qué pide la Legislatura mendocina

El escándalo político judicial del departamento de Las Heras, Mendoza, con fuerte repercusión en la Legislatura, no se detiene. Porque, precisamente en ámbitos de la Justicia se continúa con las etapas procesales sobre la exfuncionaria y actual legisladora Janina Ortiz, iniciadas en la Fiscalía de Instrucción N°28 por coacciones y en la Fiscalía B°7 de delitos económicos por fraude en perjuicio de la administración pública.

Ante esto y las irregularidades que se presentarían en la Cámara de Diputados, se han presentado una serie de pedidos de informes, como lo explicó a Ciudadano.News el legislador Franco Ambrosini, del frente Cambia Mendoza.

Cuando se le preguntó si esta cuestión amerita que la diputada Ortiz deje su banca, Ambrosini señaló que "el delito, por lo que se investiga, administración fraudulenta y coacciones, son elementos más que suficientes para cualquier diputado".

"No solo para la diputada Ortiz, sino para cualquier legislador investigado por más de $40 millones. Obvio que son suficientes, no sabemos si la diputada es culpable o no. La competencia de la Legislatura es analizar la situación de la causa. De esto se trata el pedido del informe para evaluar el estado procesal", dijo.

Sobre cómo ha impactado el caso en la Cámara de Diputados, Ambrosini manifestó que "queremos saber la verdad y genera un gran malestar, pensando que tenemos atender una individualidad de una legisladora. Cuando nos encontramos en una situación de grave deterioro económico y social".

"Por lo cual, la diputada tendría que ponerse a disposición de la Justicia y no seguir evadiendo la misma. Lo único que hace es oponerse y no deja que la causa continúe su curso legal", cerró.

