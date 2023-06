Boleta Única Papel: claves a tener en cuenta antes de votar

Este domingo, Mendoza será el escenario para las PASO provinciales y en la mayoría de los departamentos (a excepción de los que ya lo hicieron en abril), se estrena la Boleta Única Papel.

Se trata de un método más ágil y su uso supone una gran cantidad de beneficios, al menos según lo que indica el Gobierno de Mendoza. En ese sentido, Pablo Secchi, director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano, explicó en el programa Metaverso de Ciudadano.News, que “quienes vayan a votar se encontrarán con toda la oferta electoral, con lo cual nadie puede robar boletas ni nada por el estilo, algo que sucede con el sistema tradicional”.

Y agregó: “Toda la oferta electoral se encuentra en el papel, con lo cual el ciudadano no tiene que andar encontrando la boleta en el cuarto oscuro, cortándola, haciendo un collage electoral, sino con una lapicera marcará una tilde en un cuadradito”.

Puntos importantes a tener en cuenta para los mendocinos y mendocinas que este domingo votará en toda la provincia:

Votación

El presidente de mesa le dará la boleta al elector. En Mendoza, tendrán la oportunidad de marcar un casillero para votar a todo el partido político en general (lista completa), o se puede elegir entre diferentes partidos para diferentes categorías.

No se puede elegir en la misma categoría diferentes candidatos. Ejemplo: no puedo votar para la interna de gobernador en el partido A y en el partido B.

Voto en blanco y voto nulo

Voto en blanco es cuando no se selecciona nada. Por ejemplo, podés seleccionar una opción para la categoría de gobernador, y dejar en blanco para diputados, es decir, no tildar el casillero de diputados, o no votar ninguna categoría.

En cambio, el voto nulo es, por ejemplo, si votás a dos candidatos en la misma categoría. En tanto, también se anulará el voto si participas en dos primarias, es decir, por ejemplo si elegís dos candidatos a gobernador. En ese caso se anula solo dicha categoría.

Agilidad en el recuento

Secchi confirmó que este es un sistema donde los fiscales tendrán que estar mirando una tilde, con lo cual posiblemente los tiempos sean parecidos al sistema electoral anterior.

Así mismo, el director ejecutivo reflexionó: “La velocidad no es sinónimo de transparencia, no es bueno que estén contando los votos cuatro días, pero esto de que se cierra a las 18 y a las 20 tenemos que tener si o si los resultados no es eficacia en materia de transparencia”.

Transparencia electoral

Para llevar tranquilidad a la ciudadanía, Pablo Secchi destacó que “en Argentina, a nivel nacional y en ciertas provincias como Mendoza, descartaría la palabra fraude, puede haber alguna irregularidad o trampita que quiera hacer alguno, pero no va a cambiar el resultado de manera catastrófica”.

“El sistema de boleta única papel es el que se utiliza en la mayoría de los países del mundo, casi el 90%, con diferentes variantes, pero es un sistema bastante confiable”, dijo e insistió en la necesidad de que “el ciudadano se tiene que acostumbrar a esta herramienta y también las autoridades de mesa a una nueva forma de votación”.

Los fiscales

Siempre vas a necesitar a alguien que controle que las cosas se hagan bien, porque lo mejor que le podés hacer al partido contrario es no ponerle un fiscal y más en esta elección, que es la primera que se lleva adelante con este sistema, tienen que estar atentos a todo.

A continuación, te dejamos un instructivo para que tengas bien en claro, qué y cómo se vota: