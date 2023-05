Adolfo Bermejo sobre la salud de Alejandro: “Mi hermano está en estado crítico”

La situación médica del ex intendente de Maipú Alejandro Bermejo sigue siendo “crítica” según informó este martes su hermano Adolfo Bermejo.

Según detalló el diputado provincial, su hermano tuvo en la tarde-noche del lunes otro episodio grave cuando su presión craneal subió y debió ser sometido a una intervención de urgencia en la Clínica de Cuyo, donde está internado desde el mediodía del lunes.

“Ayer a la tardecita se descompensó, dejó de responder a los estímulos y se le hizo una intervención donde se le colocó una válvula para drenar el líquido que presionaba el cerebro”, relató Adolfo frente a la Clínica de Cuyo en una improvisada conferencia de prensa.

Alejandro Bermejo, de 60 años, se descompuso cerca del mediodía del lunes en la Legislatura provincial cuando esperaba por el inicio de la Asamblea Legislativa ante la cual el gobernador Rodolfo Suárez dio su último discurso como mandatario.

Inmediatamente se lo atendió, incluso estuvo con él la ministra de Salud de la Provincia, Ana María Nadal. Por un muy fuerte dolor de cabeza se decidió llamar a una ambulancia que estaba muy cerca justamente por la actividad legislativa. Alejandro Bermejo fue llevado de urgencia a la Clínica de Cuyo donde quedó internado.

“La intervención permitió que Alejandro pase bien la noche, estabilizado ya que clínicamente está bien pero su estado no deja de ser crítico. No podemos saber ahora si no se repetirá lo que pasó ayer (por el lunes) o si tendrá secuelas”, relató Adolfo, y agregó: “Ahora está sedado pero su estado es crítico”.

Sobre sus antecedentes de salud, Adolfo dijo que su hermano es hipertenso y toma medicación diaria.

Por otro lado, el dirigente maipucino contó que la ministra Nadal, el gobernador Suárez y el vice Mario Abed han estado al tanto de la situación.

Sobre la familia y cómo está sobrellenado la situación, Adolfo contó que una hija de Alejandro estuvo hace pocas semanas internada en terapia en la misma clínica “por una enfermedad muy grave”, pero no dio mayores detalles. Y se lamentó: “Como familia estamos muy golpeados, no salimos de una y ahora nos toca esta”.