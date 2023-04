Activá Mendoza crece en Maipú: “Nuestro espacio es un espacio de vecinos, no de militantes”

Se realizó un almuerzo de vecinos emprendedores organizado por Activá Maipú en el distrito de Coquimbito, en la provincia de Mendoza.

La actividad contó con una gran participación de vecinos, empresarios y de los principales referentes de Activá Mendoza como es el caso de los empresarios Mauricio Badaloni, Rodolfo Vargas Arizu; Carina Gannam y del precandidato a intendente del departamento, Gabriel Careddu, entre otros referentes.

Asimismo, los postulantes a concejales Pablo Publil y Gisela Oliva formaron parte del encuentro que constó de pastas elaboradas en la fábrica del candidato Careddu. Más de 200 vecinos estuvieron en la actividad: Comerciantes, profesionales y emprendedores de Maipú.

Mauricio Badaloni habló a los asistentes al encuentro, resaltó que Activá es un espacio conformado por vecinos y “no” por militantes. “Podemos terminar con los privilegios de la política de siempre. Un ejemplo de esto, para la Fiesta de la Vendimia no había lugar en el Aeropuerto por los aviones privados, pero no eran de inversores sino de políticos y además con una flota de autos con choferes. Pasa también en Mendoza, los vemos llegar en sus autos con chofer y así no hay ejemplo”, resaltó. El referente destacó que es necesario que los políticos tienen que dar el ejemplo y no lo están haciendo. “Ninguno de nosotros en su sano juicio podría hacer este despilfarro al que están acostumbrados. Porque sabemos lo que nos cuesta producir, abrir todos los días nuestros negocios y pagar los impuestos”, aseveró.

Por otro lado, Rodolfo Vargas Arizu explicó la esencia de este espacio que viene creciendo en todo el territorio provincial. “Nos involucramos en la política para terminar con los privilegios. No necesitamos vivir de la política. Ninguno de los políticos tradicionales conseguiría trabajo en cualquiera de nuestros emprendimientos, porque no saben gestionar. Solo saben malgastar los recursos, regular y prohibir”, dijo. Finalmente, el precandidato a intendente, Gabriel Careddu señaló: “En Maipú nos gobiernan los mismos desde hace casi 40 años. Perdimos las mejores zonas productivas de viñedos y olivos para hacer barrios privados. Hay falta de planificación y mirada de futuro. Con esa pérdida se fueron también la metalmecánica y la agroindustria que siempre identificó a este departamento. Se gestiona en el centro y se olvida la periferia”, subrayó. Por otro lado, criticó la falta de creación de empleo privado en el departamento. “Capas y capas de funcionarios políticos, familiares, amigos y amigos de los familiares viviendo del estado. Los que gobiernan y los que dicen que van a gobernarlo mejor”, subrayó. Careddu dejó un mensaje para los ciudadanos del municipio. “Es tiempo de vecinos, de emprendedores que gestionamos todos los días, que sabemos cuidar el dinero. Sabemos generar crecimiento económico y dar empleo. Cada vez más los ciudadanos piden gente nueva, acá estamos para que nos acompañen”.