Mendoza: las propuestas finales de los candidatos en el debate

El primer debate obligatorio de candidatos a la gobernación de Mendoza, establecido por ley, se realizó este domingo en el centro cultural Julio Le Parc, de cara a las elecciones provinciales fijadas para el domingo 24 de septiembre.

Con la participación de los cinco candidatos, Alfredo Cornejo, por Cambia Mendoza; Omar De Marchi, La Unión Mendocina; Omar Parisi, del Frente Elegí; Mario Vadillo, del Partido Verde; y Lautaro Jiménez por el Frente de Izquierda.

El Debate Único, Público y Obligatorio (DUPO) fue moderado por periodistas mendocinos y allí los candidatos presentaron sus propuestas para los próximos cuatro años.

En el cierre del debate, los candidatos tuvieron la posibilidad de hablar libremente a los mendocinos y exponerle sus ideas de forma clara y sensilla.

Omar De Marchi: "12 años de soberbia no. 12 años de extorsión no. Creamos La Unión Mendocina para gobernar Mendoza. Vamos a encender los motores de la economía. Queremos que los jóvenes no sean expulsados, que si se van del país sea de vacaciones. La Unión Mendocina es un grito de rebeldía a la Mendoza actual. Un grito a la inoperancia y a la falta de resultados. El cambio no es una obligación, es una necesidad a esta altura del partido. Juntos vamos a transformar esta provincia. Vengan".

Alfredo Cornejo: "Quiero agradecerles la paciencia que tuvieron en la campaña. Los comprendo. Sé del dolor, de la angustia, de la bronca y de la incertidumbre que genera esta mala economía nacional. Pero hay esperanza y Mendoza tiene oportunidades porque hemos hecho bien las cosas. Mejoraremos la seguridad, la salud, la educación y la infraestructura. Saben que voy a fondo. Me conocen. He visto el afecto y la comprensión y por eso les pido el voto".

Lautaro Jiménez: "Somos trabajadores, jóvenes, estudiantes y docentes. Siempre nos vas a encontrar del mismo lado. Siempre vamos a dar un mensaje de coherencia. Cornejo y De Marchi gobiernan hace 8 años. Parisi es cómplice del gobierno de Sergio Massa. Tenemos que defender la Educación pública, las mayorías de los trabajadores. Tenemos que romper con la naturalización del ajuste que nos quieren imponer".

Mario Vadillo: "Te vamos a pedir el voto porque a estos pernos políticos como Cornejo y De Marchi hay que sacarlos de una vez. Si estás enojado porque cada vez te va a peor, cómo no vas a sacar a estos tipos si son ellos los que han hecho que estés peor. Tenés que hacer valer ese voto. Votá al Partido Verde. Estamos hartos de que te mientan, de que te vendan pancartas. Estos tipos te sacan la plata para vivir de la teta del Estado".

Omar Parisi: "Quiero agradecer a la militancia que sabe que dimos todo y fuimos para adelante. A los mendocinos, que nos contaron de preocupaciones y esperanzas. Les pido que el domingo llenen la urna no de prejuicios, sino de proyectos, de sueños, de esperanzas. Eso es lo que hemos querido hacer: escucharlos y trabajar cada una de las propuestas de los sectores sociales para que la provincia se active. Por último, gracias a mi familia que siempre me ha comprendido y me ha acompañado. Los quiero mucho".

Elecciones en Mendoza

La provincia de Mendoza tendrá sus elecciones el 24 de septiembre, cuando con boleta única de papel cerca de un millón y medio de personas podrán votar fórmula a la gobernación, renovar la mitad de los integrantes de las cámaras legislativas con 19 senadores y 24 diputados provinciales e intendentes y concejales en once municipios que no desdoblaron sus comicios locales.

Además de consagrar al sucesor del gobernador Rodolfo Suarez (Cambia Mendoza), habrá elecciones municipales en la Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo, General Alvear, Malargüe, Tupungato, San Martín, Rivadavia y Junín, mientras otras siete comunas que tuvieron sus PASO en abril eligieron sus autoridades municipales el 3 de septiembre.

El padrón electoral provincial está conformado por 1.488.736 ciudadanos, que podrán votar en 4.350 mesas, informaron fuentes de la Junta Electoral Provincial.