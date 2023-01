Máximo Kirchner dijo que Cristina siempre trató con "suavidad" al Presidente

El diputado Máximo Kirchner declaró sobre la relación entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, y afirmó que ella "nunca lo maltrató" sino que lo trató "con suavidad".

En una entrevista radial, describió su experiencia durante el intento de atentado contra su madre. Kirchner también criticó al Gobierno por "instalar versiones" de tensión entre Fernández y Cristina Kirchner.

"Me costó mucho trabajar ese vínculo, estar, y lo hice, entre otras razones por las cuales quiero que las cosas salgan bien. Pero aparecen personajes menores, sin ningún tipo de discusión política, formación ni humildad, y ahí la cosa se empieza a empiojar a pesar de lo que trabajamos para que no sucediera", reveló en referencia a la relación que mantiene con el Presidente.

Kirchner pidió la creación de una mesa política con la oposición para tomar decisiones importantes y prepararse para los vencimientos de deuda en los próximos años.

"Después de la pandemia, Cristina empezó a marcar algunas cosas en el terreno de lo económico y el Presidente lo tomó mal. Yo que he estado siempre ahí, te puedo decir que Cristina nunca lo maltrató a Alberto, nunca en mi vida. Lo trató entre algodones", expresó en una entrevista con el Cohete a la Luna, al tiempo que aclaró que la exmandataria "es firme en las discusiones".

"Había que cuidar el instrumento que se había creado para presentarse a elecciones y llevar adelante el Gobierno, no puede ser que lo más importante sea qué tal quedás ante el público y qué se dice", continuó.

El atentado contra Cristina

El diputado comparó el momento en que supo del atentado contra su madre, la vicepresidenta, con la muerte de Néstor Kirchner en 2010.

Relató que al recibir la llamada sobre el atentado, estaba en casa de amigos y volvió corriendo pensando en el llamado que recibió sobre la muerte de su padre. Contó que al llegar al aeropuerto, un trabajador le dijo que había ocurrido un episodio y así se enteró: "Soy un ser humano y también tengo que lidiar con las cosas que me pasan".

También mencionó un incidente con un policía que custodiaba el domicilio de la exmandataria. “Durante el episodio de las vallas alrededor del domicilio de Cristina, fui con un par de compañeros, nomás, para que no se pudriese más. Pero me equivoqué. Uno ha estado en la cancha y ha ido a recitales muchas veces y sabe cómo son las cosas, pero nunca antes un policía me había llamado por mi nombre. Además, gritándome la concha de tu madre, querés ir a ver a mamá. Loco, el arma que vos tenés ahí te la damos nosotros cuando votamos para que cuides a la gente, no para que me insultes. Yo tenía todo el derecho a pasar”, reveló.

El respaldo a Wado de Pedro

El diputado respaldó a su compañero de fuerza, Eduardo "Wado" de Pedro luego sus cuestionamientos respecto a la supuesta exclusión en la reunión que protagonizó el mandatario con Lula da Silva y organismos de Derechos Humanos. "Me extraña mucho del compañero Presidente, que ahora esté tan cerrado a la voz de otro compañero que aparte se rompió el lomo para que sea Presidente, en representación de millones de otros compañeros y compañeras", cuestionó.

Por otro lado, insistió en la creación de una mesa política -reclamo que encabeza junto al ministro de Economía, Sergio Massa- para tomar las principales definiciones del Frente de Todos, entre ellas renegociar las consecuencias de la guerra, y pidió crear un ámbito que incluya a la oposición. "Si quieren gobernar la Argentina, un mínimo acuerdo tiene que haber", subrayó.

"Se nos van a venir encima el 2024, el 2025, el 2026 y la exigencia de todos esos vencimientos, mientras deberíamos estar preparando a nuestros pibes y pibas para el uso de herramientas tecnológicas en un mundo que va a generar cada vez menos trabajo tradicional", sostuvo en referencia a los futuros vencimientos de deuda respecto al acuerdo firmado con el FMI.