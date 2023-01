Aníbal Fernández a De Pedro: "Desde cuándo el Presidente debe justificar sus decisiones"

El Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se unió a las críticas contra su par en el Ministerio del Interior, Eduardo Wado De Pedro.

Las declaraciones de Aníbal, se suman a las de Victoria Tolosa Paz, titular de Desarrollo Social, quien también le había salido al cruce.

El jueves, De Pedro expresó sentirse "dolido" por no haber sido invitado a un encuentro en Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández y el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva.

Fernández señaló que no tiene "ningún problema personal" con De Pedro, pero consideró inapropiado que este cuestione la decisión del presidente de no invitarlo. Además, recordó que en el pasado el presidente había incluido a De Pedro en otras reuniones importantes.

"¿Desde cuando el Presidente le tiene que dar explicaciones a él?", resaltó el funcionario nacional en declaraciones radiales.

Fernández sostuvo que los presidentes peronistas son elegidos por la voluntad popular y que lo que debieran hacer los demás es "ponerse a trabajar" o "dejar el lugar" si no están de acuerdo.

Si bien no habló en público, De Pedro dejó trascender a través de su entorno el descontento que le provocó no haber sido incluido en la reunión, teniendo en cuenta que es parte de la agrupación HIJOS. Por el lado cercano al Presidente, eligieron las declaraciones a la prensa para responder al off.