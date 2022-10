Máximo Kirchner: "Creo que Cristina no va a ser candidata en 2023”

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner habló a través de una entrevista radial y dio detalles sobre el futuro político de su mamá, nada más ni nada menos que Cristina Fernández de Kirchner. Después de algunos rumores sobre si la vicepresidenta se iba a presentar o no en las elecciones del 2023 para ser nuevamente presidenta, el legislador indicó: "Creo que Cristina no va a ser candidata".

Este tema nunca había sido tocado por ningún referente del bloque del Frente de Todos y era información que nadie manejaba, por eso Máximo sorprendió al confesar la decisión.

Durante el relato, además expuso que el oficialismo “hoy no tiene” postulantes y le envió un mensaje a Alberto Fernández: “Creo que él ha dicho que sí, pero es raro que un Presidente compita en una PASO”.

Sobre el ataque a Cristina

Máximo Kirchner, por otro lado, recordó el momento en el que su madre fue atacada: “Yo me había ido a comer a la casa de unos buenos amigos y ni bien llegué a los 5 o 10 minutos me suena el teléfono, veo que es el secretario de Cristina y, digo, 'bueno, lo atiendo en un ratito', porque justo estaba en el medio de una charla. Había llegado a las diez de la noche. Luego llamaron a otro teléfono… No es el país en el que uno quiera vivir”, explicó.

En la charla también comentó cuál es la razón por la que no usa chaleco antibalas y sostuvo que tampoco tiene custodia personal. "No podemos resignar la manera de hacer política en Argentina. Si yo me tengo que subir a un acto con un chaleco, no es el país en el que yo quiero vivir", dijo, y aclaró: “Lo rechacé, pero ni por valiente ni por nada sino por convicciones, yo no quise custodia a partir de diciembre de 2019 (cuando el Frente de Todos asumió el poder y él su banca como diputado)”.