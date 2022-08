Mauricio Macri respondió de forma irónica a Cristina Kirchner

Mauricio Macri tuvo un día ajetreado a nivel declaraciones. Más temprano, criticó las palabras del presidente Alberto Fernández sobre los fiscales Diego Luciani y Alberto Nismas. Pero luego, en un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba donde desestimó las acusaciones de Cristina Kirchner.

“Hoy me decían en la Bolsa que tenían dudas si (José) López había sido ministro mío o de ella, porque es tal la confusión que ha tomado esta mujer que ha mezclado todo con todo”, expresó el ex mandatario. “Son todas cosas inconexas, no tienen sentido. (Jorge) Sánchez Córdoba es un señor que tenía un banco, que se lo vendió a Cristóbal López, dicho sea de paso, en la época kirchnerista, y que antes, muchos años antes, estuvo en la comisión directiva de Boca entre 30 personas y vino porque era hincha de Boca. ¿Qué tiene que ver? Ella que explique lo que tiene que explicar de las acusaciones que hizo Luciani, no que mezcle y manosee gente”, agregó.

¿Schiaretti en JxC?

Al mismo tiempo, desestimó la posibilidad de sumar a Juntos por el Cambio al gobernador cordobés Juan Schiaretti. “Eso no es posible, él tiene una militancia con el peronismo, va a intentar recuperar el peronismo republicano, que ha sido secuestrado por el kirchnerismo ya hace muchos años, así que creo que nosotros tenemos que organizar Juntos por el Cambio”, consideró.

“Tenemos que tener reglas, hay buenos dirigentes que quieren competir para ser gobernador. Que tengamos las reglas, que compitan, los cordobeses elegirán su candidato y después trataremos de gobernar Córdoba a partir del 2023, dándole un cambio, porque realmente después de más de 20 años con la misma conducción no vendría mal un cambio”, finalizó.