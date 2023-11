Mariana Juri y el nuevo gobierno: "Tenemos que escuchar lo que la gente votó"

Luego de la reunión entre Cristina Kirchner y Victoria Villarruel en la Cámara de Senadores, la transición de gobierno está en marcha y los legisladores tendrán en el 2024 una difícil tarea en el Congreso. A causa de que ninguna coalición política tiene mayoría en ambas cámara, diputados y senadores tendrán que reestructurar nuevas alianzas para llevar adelante las reformas necesarias que necesita el país.

En este marco, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó a la radical Mariana Juri, senadora nacional por Mendoza de Juntos por el Cambio, quien afirmó: “Vamos a encarar esta nueva etapa con mucha responsabilidad y esperanza de que podamos tratar los problemas que aquejan a los argentinos”.

-Milei no tendrá un gran apoyo en el Congreso, ¿asume en una condición excepcional?

-Así es, asumirá en una condición excepcional en la historia argentina. De 72 senadores, solamente 7 responden específicamente a su espacio. Por lo cual, nosotros confiamos y nos pondremos a disposición, porque tenemos que escuchar lo que la gente votó. El ciudadano con tranquilidad y esperanza votó ese modelo, que no era el que habíamos propuesto. Allí estaremos en el Senado para tratar de acompañar esas medidas que creemos son muy necesarias en la Argentina porque por algo este modelo se agotó. Es el que veníamos denunciando ese modelo de kirchnerismo de un populismo exacerbado, así que, esperamos poder acompañar.

-Tema Coparticipación y el proyecto sobre la Devolución del IVA…

- El tema Coparticipación, como anticipó Milei y nosotros lo habíamos dicho reiteradamente en la campaña, no tiene ninguna posibilidad de avanzar sin acuerdo de las cámaras. Está fijado por ley, por la Constitución, por lo cual aquello que alguna vez apareció que se iba a quitar la coparticipación a las provincias es imposible y más allá de que en algún momento nos gustaría a muchos de los senadores hacer un replanteo de la ley de coparticipación. Por otro lado, el tema de Ganancias, por supuesto que todos queremos ir paulatinamente a una baja de impuestos para los ciudadanos, de hecho, Mendoza ha sido pionera en ir bajando Ingresos Brutos y otros impuestos que hacían sobre todo a la producción, lo que si está claro que no se puede sacar esto sin ver cómo se va a trabajar con las provincias en estos recursos.

-Otro tema polémico son las privatizaciones, para eso también se necesita la presencia fuerte del Congreso, ¿qué puede llegar a pasar?

-Argentina necesita un plan responsable, no se trata de privatizar sí o no, como si fuese una fórmula mágica. El peronismo, en esta cantidad de años que nos ha gobernado, ha llevado al país a la exageración y a un gasto exagerado y desmedido no solamente de las empresas del estado, sino en el aumento en la planta de personal indiscriminado. Pero lo que deberíamos hacer y de una vez por todas es un plan integrar, bajar el gasto público, ajustar unas cuantas cosas, hay que llegar a déficit cero paulatinamente. Desde ese contexto, es donde hay que revisar, ver qué empresa se optimiza y qué empresa del Estado puede o no estar en manos de los privados.