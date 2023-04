Pese a sancionarse el último jueves en el Senado de la Nación, Mendoza no se sumará a la ley nacional de alcohol cero al volante. La norma contaba con media sanción de Diputados desde noviembre del 2019 (195 votos a favor) y, a fines de la semana pasada, se transformó en ley al obtener 48 votos afirmativos y nueve en contra en la Cámara Alta.

Los legisladores que votaron negativamente la ley de alcohol cero fueron María del Carmen López Valverde, Rubén Uñac y Roberto Basualdo (San Juan); Julio Martínez, (La Rioja); Alfredo De Angeli (Entre Ríos); Dionisio Scarpin (Santa Fe); Juan Carlos Romero (Salta) y los mendocinos Alfredo Cornejo y Mariana Juri. Esta última diálogo sobre este tema con el programa Metaverso de Ciudadano.News.

"Ojala hubiese sido que con esta ley vayamos a bajar los accidentes de tránsito, porque es uno de los mayores flagelos que tiene Argentina por estar trabajando mal en el tema de la seguridad de tránsito. Esa ley lo único que decía era que en vez de 0,50% la gente no podía conducir y tenía que conducir cero, no incorporó ninguna de las recomendaciones que los especialistas a nivel mundial dan para bajar los accidentes de tránsito", comenzó diciendo la senadora nacional.

Luego argumentó que con la ley recientemente aprobada "no se endurecieron las penas, no se establecieron mayores recursos para los controles, le siguen permitiendo a los jueces, por ejemplo, que cambien las penas a quien conduce alcoholizado, que conduzca y que puedan cambiarlo por trabajo comunitario en vez de poder cambiar las penas, es una ley que no sirve".

La senadora nacional por Mendoza también sostuvo que "necesitamos trabajar en serio, para que así como lo hemos hecho en Mendoza, puedan bajar los accidentes de tránsito al 50%. No se trata de un número mágico de cambiar de 0,50%, a 0%, a 0,25%, se trata de trabajar en una ley en serio, que endurezca las penas, que haya buenos controles, que ponga recursos para que realmente se hagan las controles y que una vez que las personas estén alcoholizadas cumplan las penas y sean lo suficientemente fuertes para que dejemos de bajar el alcohol, de eso se trataba, no de esta ley que la verdad todos los especialistas dicen servirá de poco y nada para bajar los accidentes en Argentina".

Por último, Juri recordó "Hoy, es el Día del Malbec, hace poquitos días el Senado de la Nación tuvo una clara posibilidad de que los senadores por Mendoza defendiéramos los intereses de Mendoza, hubimos dos senadores, (Alfredo) Cornejo y yo que defendimos sin dudas la industria vitivinícola, llevamos una propuesta para mostrar cómo con esta ley de alcohol cero no servía para nada y, sin embargo, la otra senadora mendocina (por Anabel Fernández Sagasti) que responde al otro espacio político votó a favor, es decir, en contra del interés de los mendocinos, miremos esas cosas cuando vayamos a votar y seguramente vamos a elegir mejores dirigentes".