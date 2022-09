Manzur negó que exista un proyecto para eliminar las PASO

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, se presentó ante la Cámara de Diputados para dar un informe de gestión. En ese marco aseguró que el Poder Ejecutivo no tiene en carpeta un proyecto de ley para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La respuesta

La consulta al respecto la realizó el diputado sanjuanino Marcelo Orrego. En los últimos días, surgieron rumores que hicieron ruido en la oposición sobre una posible intención del Gobierno de suspender esta instancia electoral. Durante su consulta, comentó que "en este tiempo muchas provincias de la Argentina están tomando ese camino".

"No tengo ningún proyecto en el Poder Ejecutivo que lleve adelante la eliminación de las PASO", aseguró el jefe de Gabinete. Posteriormente, explicó que suspender las primarias "no se puede hacer por decreto de Necesidad y Urgencia" y que, en todo caso, su realización o no "es responsabilidad exclusiva del ámbito legislativo".

PASO suspendidas

Hasta el momento, dos provincias decidieron no realizar las primarias: San Juan y Salta. En ambos casos, la elección provincial se separará de la nacional. El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, con el apoyo de la UCR local, busca tomar la misma medida.

Cabe recordar que las PASO están legisladas en la ley 26.571, sancionada el 2 de diciembre de 2009. Se pusieron en práctica por primera vez para las elecciones presidenciales de 2011.