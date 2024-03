Lousteau: "El Presidente sigue en redes pero el salario esta bajando"

Martín Lousteau, presidente de la Unión Cívica Radical y senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires volvió a ser crítico con el gobierno nacional y apuntó, en diálogo con los periodistas Gabriel Landart y Rebeca Miranda en el programa Sin Verso, contra aquellos políticos que por miedo a represalias no manifiestan lo que piensan, haciendo una clara alusión a lo que fue el debate del DNU en el senado.

—¿Hay cierto miedo de mucha gente a expresarse?

—Sí, lamentablemente sí. Ayer tuve una reunión con corresponsables del exterior y veían eso, uno empieza a pensar dos veces las cosas que va a decir, si vale la pena o si se meterán en un problema y así lo veo en mis colegas, lo que es grave, porque nosotros tenemos una responsabilidad de defender las cosas en las que creemos.

"Si un político tiene miedo de decir lo que piensa, se transforma en un político inefectivo y esa es la peor de las castas, cuando veo algunos que dice una cosa en privado, pero otra en público por temor, es un político que en el fondo es capaz de renegar de sus convicciones para pasar desapercibido, si tenemos miedo a lo que les dicen en las redes no podemos mejorar la Argentina".

—¿Qué se puede hacer al respecto?, porque por lo visto vamos a tener cuatro años así…

—Yo hago lo que sigo haciendo siempre, digo las cosas que me parecen, no importa lo que digan y además, las redes y la calle son dos cosas distintas, soy una persona que camina la calle, no miro tanto las redes, me preocupa lo que hace el presidente en la realidad, no comento lo que hace el presidente en Twitter, mientras él pasa 20% de su tiempo en Twitter cayó 20% el salario en Argentina, las jubilaciones o él tuitea 20 mil veces y hay 20 mil familias en la provincia que dejaron de mandar los chicos al colegio que mandaban antes.

—La escuela privada es una opción, pero la escuela pública es de muy buena calidad, que es a la que está bastardeando y desfinanciando… ¿Qué pasa con los vouchers educativos?

—Primero, el presidente tiene una alta insensibilidad porque le está imponiendo a la gente cambios muy abruptos en su vida cotidiana.

“Si de golpe subís las cuotas del colegio tenés que cambiar a tus hijos de escuela y no es fácil en la dinámica familiar, encontrar lugar, que tu hijo se adecue, si la pasa mal en el colegio empieza a rendir peor, no es fácil lo que se le impone a la gente cuando le haces eso de golpe entonces es malo y tarde porque ya empezaron las clases, el que tuvo que sacarlo del colegio ya lo sacó, da una ayuda para algunas familias y me parece es bienvenido porque las pobres familias que todavía están bregando para ver si sus hijos siguen en el colegio ahora tendrán un alivio adicional"

"Pero sigue bajado el poder adquisitivo, le suben los precios, no le suben los salarios, les suben las tarifas, la medicina, ahora, puedo decir que es una medida paliativa porque el presidente definió que le iba a cambiar súbitamente la cuota de la prepaga o los colegios”

El presidente no habla de cómo mejorar la educación. Convocó a un pacto del 25 de mayo en Córdoba y no figura entre los 10 puntos la educación.

—Las encuestas y los números siguen siendo positivos para él, y si bien hay gente que se está expresando en la calle que el ajuste no cayó sobre la casta, sino sobre el pueblo, hay muchos otros que dicen “lo voy a bancar igual” … ¿Por qué?

—Es que estábamos todos hartos de 20 años muy malos. Hay un enojo acumulado de una Argentina que así no va más entonces, la gente no quiere volver para atrás, pero también ve que esto tiene problemas y ve que está sufriendo entonces, primero quiere ver que su sufrimiento tiene un correlato en que haya una mejora más definitiva y, por otro lado, porque no ve alternativas, no hay nadie que le diga esto se puede hacer de esta otra manera y se puede hacer de otra manera. Entonces, la gente no quiere volver al kirchnerismo.

Pero “Creo que el radicalismo tiene que recuperar el coraje de decir lo que piensa, sino cómo vamos a decirle a la gente que podemos ser parte de la construcción de Argentina distinta, si tenemos miedo, si no nos animamos, si alguien nos insulta y nos escondemos, si no defendemos las convicciones”.

—¿Te sentiste forreado por parte de tu partido?

—No, porque el partido tiene dos órganos muy importantes, que son el órgano ejecutivo y el legislativo que son el Comité Nacional y la Convención y por amplísima mayoría y en esos lugares se sacó un documento diciendo ésta tiene que ser la postura del partido y lo mismo pasó después por un grupo de más de mil dirigentes, muchos del gobierno de Alfonsín, que salieron a respaldar la postura sobre el DNU.

"Otra cosa son aquellos que otra vez buscan el calor del gobierno nacional porque les queda cómodo y les queda cómodo electoralmente porque en sus provincias a Milei le fue muy bien, porque les parece que pueden evitar que aparezcan dirigentes que les pueden hacer sombra, porque Milei tiene dirigentes en algunas provincias que pueden crecer entonces, algunos intentan pegarse a Milei para que esos no crezcan, pero son posturas personales".

—Como economista, ¿Cómo estás viendo todo?

—El gobierno tiene mucho foco en lo financiero y me parece bien, me gusta que suban los bonos porque baja el riesgo país y nos acercamos un poco más a poder financiar algunas cosas, me gusta que no haya inestabilidad, no haya preocupación cotidiana con el dólar, pero después está la economía real y veo un gobierno que está muy alejado de la economía real, veo el sufrimiento de familias que no pueden pagar el colegio, jubilados que no pueden vivir, pymes que no pueden pagar los servicios públicos y se les cae la demanda de lo que tienen o venden, aquellos que se quedan sin cobertura médica, veo una economía que cae al ritmo del 4,5%, veo ventas minoristas que se desploman 30%, veo la industria que se cae al 12%, los patentamientos caen al 20% o 30%.

“La pregunta es cómo esto pega la vuelta. Yo la película de que vamos a crecer porque se regenera la confianza y vienen inversiones extranjeras, no creo que la inversión extranjera venga a menos que haya un tipo de cambio real, la competitividad de la Argentina, está claro que, si Milei piensa que este nivel del dólar después de la devaluación es correcto, quiere decir que hizo una devaluación exagerada y se genera más inflación”, comentó Lousteau.

Y agregó: “Veo una concepción y una obsesión por algunas cosas que no es como crecen los países, todos queremos que la sociedad sea moderna e igualitaria, queremos una economía que sea competitiva, justa y para eso necesitas un estado mejor y soy de los que cree que necesitás estado y mercado, que los dos se desarrollen al mismo tiempo”, dijo.

—El 24 de marzo es una fecha que genera polémica en el gobierno, incluso con una situación difícil que vivió una militante de la Agrupación HIJOS, ¿qué opina al respecto?

—Es un hecho de hace 10 días, la denuncia no tiene más de una semana, y lo conocimos cuando se hizo público e inmediatamente en este entorno sacamos un comunicado.

“Este es un gobierno que su accionar incita a la autocensura y a la violencia, desata violencia y nos parece grave y a este episodio la justicia lo tiene que investigar como corresponde y justo en este contexto cae también el 24 de marzo, 48 años del golpe militar, y somos un partido que ha tenido siempre un compromiso muy importante con la paz y la democracia y que ha modificado la vida colectiva de la Argentina no a fuerza de ilegalidad, al revés, instituyendo cosas”, concluyó el legislador nacional.