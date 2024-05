Los gobernadores arman su Pacto Federal antes del 25 de mayo

El tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en el plenario de comisiones del Senado de este martes arrancó con una denuncia desde el bloque de senadores de Unión por la Patria debido a que los textos que recibieron en la Cámara alta de la nación no son lo que se aprobó en Diputados.

Mientras eso ocurría se confirmó, en el programa Círculo Político, emitido por radio Ciudadano News 91.7, lunes a viernes de 14 a16, que los gobernadores patagónicos elaboraron un temario propio para el mentado Pacto de Mayo convocado por Javier Milei donde la educación ocupará un papel central.

Entrevistado por los periodistas Martin Gastañaga, Enrique Villalobo y Daniel Gallardo, el analista político Cristian Solmoirago, indicó: “El vaso medio lleno es el que salió aprobado de Diputados, con un buen nivel de consenso, entendiendo que los diputados opositores, esa oposición constructiva, más cercana al gobierno libertario hizo algunas propuestas en donde el gobierno también accedió a reformar ese proyecto originario que vino del Ejecutivo. Y lo convirtió en una media sanción y eso es un éxito para el gobierno nacional entendiendo la debilidad legislativa con la que asumió".

"Con una treintena de diputados pudo aprobar esta ley que toca muchos temas. Toca muchos intereses y lo pudo convertir en media sanción. Ahora viene la segunda etapa de la serie, que sería el tratamiento de esa media sanción en la Cámara de Senadores, donde el escenario es totalmente distinto".

"Ahí hay un bloque del PJ mucho más unido, donde tienen un número que realmente le va a ser muy difícil al gobierno transformar esa media sanción de diputados en ley. No digo que sea imposible, se está trabajando en eso. Hoy los gobernadores del radicalismo están reunidos con el bloque de senadores de la UCR para tratar este tema, para ver y ponerse de acuerdo en cómo van a afrontar el tratamiento de esta ley", detalló.

Según Solmoirago, “los gobernadores del sur defienden los intereses de los trabajadores de cada una de sus provincias porque la mayoría de ellos estarían alcanzados por el impuesto a las ganancias. Pero hay que ver el contexto general, más allá de los intereses particulares que cada una de las provincias, a través de sus gobernadores y sus senadores, van a plantear cuál es el nivel de consenso o cuál es el nivel de acuerdo que puede construir el gobierno nacional".

"Hay que acordarse que en un principio el Gobierno nacional era como algo muy lejano para sentarse y acordar. No denotaba esa posibilidad de sentarse en una mesa y llegar a un nivel de consenso. Hoy lo está practicando y bienvenido sea".

Milei llegó con el consenso y el apoyo de la gente, pero no con escaños tanto en la Cámara Baja como en la Cámara alta: "El asume con una legitimidad de origen que le da el voto pero existe otra legitimidad que es la del ejercicio. Y esa legitimidad se construye teniendo los canales de cooperación y de consenso con los distintos poderes".

"Hay que entender que cada uno de los gobernadores tiene la misma legitimidad. Fueron elegidos por voto popular y muchos de ellos tienen un nivel de aprobación superior que el propio presidente", marcó.

Observado acerca de que Milei es dueño del grifo, donde está todo contenido. Los dineros públicos y los fondos que necesitan las provincias, ironizó: "Pero que no se transforme en una bomba de presión. Cuando cerras la canilla se empieza a acumular cierta inestabilidad, bronca. Me parece que lo que está sucediendo ahora es un paso positivo y favorable para el Gobierno nacional".

"De intentar acordar algunas cuestiones, más allá de que hay sectores o intereses sectoriales que pueden ser contrapuestos con lo que propone el gobierno nacional. Pero lo importante es que haya canales de contacto, de diálogo. Cuando asumió Milei no existía eso, porque él no creía en eso. La situación actual y el contexto que vivimos lo empujó al Gobierno a terminar acordando muchas cuestiones y me parece un punto favorable que el gobierno nacional se siente a discutir estas cuestiones con los gobernadores, legisladores y con todos los sectores que involucran el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal".

Considerando la postura de los senadores patagónicos, que se niegan a votar en favor de la permanencia del impuesto a las ganancias y, por otro lado, los del Norte con el tema de los impuestos al tabaco consideró la estrategia que se podría tomar: "El tema es que si hay algún tipo de modificación, el expediente tiene que volver a su cámara de origen que en este caso es Diputados. Y eso sería retroceder en el casillero al Gobierno".

"Va a procurar sacar el expediente como está para convertirlo en ley. Cualquier tipo de modificación que tenga ese paquete fiscal vuelve para atrás. Hay que ver qué puede ofrecer el Gobierno para compensar esos intereses que hoy se sienten perjudicados y así lograr la aprobación de la ley. En caso de que no suceda y haya una modificación tanto a Ley Bases como al paquete fiscal va a volver a Diputados para su tratamiento. Hay tres alternativas. O se aprueba como está o se rechaza en su totalidad. O existe una posibilidad de que el Senado introduzca reformas y ahí volvería a Diputados", elucubró.

“La Cámara de Diputados puede volver a insistir con el texto original, donde necesita una mayoría especial para ser aprobada o no puede tratar en el expediente. Puede pasar mucho tiempo para que vuelva a tratar el expediente, por eso digo que tanto el rechazo como la modificación es un retroceso".

"El rechazo es una pérdida de tiempo total para el Gobierno. La modificación en el expediente sería retroceder lo que está construyendo el Gobierno y la alternativa válida es aprobar el expediente como está. Para lo cual el Gobierno debería conceder algunos pedidos de los gobernadores, senadores patagónicos o de las provincias del Norte", explicó.

Llevado al actual escenario de compromisos presidenciales, mientras Mieli sigue viajando y haciendo propaganda de sus ideas, los consensos en Argentina, para algunos, parecen estar tornándose más oscuros, Solmoirago manifestó: "Los consensos siempre son más laboriosos y hasta en un punto contradictorio, pero lo importante es que tienen que existir".

"El presidente propuso una iniciativa que es el Pacto de Mayo para lo cual hoy los gobernadores tomaron iniciativa y largaron una contra iniciativa que ese Pacto Federal donde están reunidos la mayoría de los gobernadores. No sabemos lo que dirá ese pacto, cuáles serán los puntos del mismo y vamos a ver si tiene coincidencia o no con la propuesta del acuerdo de mayo que propicia el presidente".

"A lo que van a ir los dos, tanto gobernadores como el presidente, el 25 de mayo, será ver cuál es el punto común que puedan sacar para sacar el país adelante. Acá, ni el presidente va a imponer los 10 puntos que él pretende y los gobernadores tampoco van a sacar todas los beneficios que pretenden para cada una de las provincias. Me parece que lo importante es que tanto el Gobierno nacional como las provincias están dispuestas a dialogar y a encaminar en algún tipo de consenso".