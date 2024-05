Los aceiteros se suman al paro general del 9 de mayo

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), a una semana de la "Huelga Nacional aceitera y desmotadora", realizó asambleas para preparar el Paro General del 9 de mayo.

Daniel Yofra, secretario general de la Federación Nacional de Aceiteros y Desmontadores de Algodón, se refirió al respecto en el programa Sin Verso de Ciudadano News: “Adherimos, primero porque estamos convencidos de que es necesario realizar medida de fuerza, realizar huelga, como lo establece la ley de contrato de trabajo, el 14 Bis de la Constitución, y segundo, porque estamos adheridos a la CGT”.

Y agregó: “Los motivos para nosotros son muy claros: la modernización laboral, como quieren llamar ahora a la flexibilización laboral, hace que perjudique aún más a los trabajadores, nos saca derechos conquistados durante muchos años y estamos totalmente en contra. También estamos en contra de que nuevamente se ponga el Impuesto a las Ganancias que perjudica a 1,1 millones de trabajadores cuando los legisladores promovieron una ley para que se le saque o se le baje el impuesto a la riqueza a 110 mil de las personas más ricas de este país”.

—Dentro de su Federación, ¿hay gente que se verá perjudicada por el regreso de Ganancias?

—Sí, tenemos casi el 80% de los trabajadores que lo va a tocar, el salario básico de peón inicial está en 1.240.000 pesos, seguramente un porcentaje elevado.

—¿Cuáles serían los derechos conquistados perdidos?

—Derecho a huelga; de los meses a prueba. Hay muchos puntos que no solamente es un retroceso, sino que precariza aún más el trabajo de muchos trabajadores no registrados y donde tenés la posibilidad de como trabajador emplear a cuatro trabajadores más. Le da la posibilidad de que se fomente el sistema de tercerización que ha precarizado tanto a los trabajadores de nuestro país, sus condiciones son peores que las de los trabajadores que están para planta.

—¿Han tenido posibilidad de hablar con algún legislador para manifestar esta postura?

—Hoy vamos a tener una reunión. Estamos haciendo gestiones con la Cámara de la industria aceitera porque evidentemente tarde o temprano lo va a terminar perjudicando porque la huelga no se la hacemos al estado, se la hacemos a las patronales aceiteras, entonces, seguramente nos estaremos reuniendo con algunos senadores en estos días y hoy nos reunimos con algunos legisladores principalmente de Santa Fe que es donde está el polo sojero.

—¿Qué pasa si después del paro del 9 de mayo la situación sigue igual?

—Creo que seguirá igual, es más, empeoró desde el paro del 24 de enero. No creo que este paro pueda movilizar al gobierno para que reflexione o siente a una mesa de discusión de que no es el camino, porque ya lo hemos tenido.

"En los '90 hemos tenido la misma receta, tal vez no tan agresiva en tan corto tiempo, pero sí durante el menemismo, incluso con la ley Banelco de De la Rúa han perjudicado a los trabajadores, pero para entender esa situación primero hay que tener conciencia de clase, que es la que no tiene la mayoría de los legisladores de todas las provincias, que responden a un interés particular y no general", dijo el entrevistado.

Y agregó: "Segundo lugar, hay que hacer un plan de lucha para poder enfrentar a este gobierno, porque cuando hay un gobierno de empresarios que lo único que les interesa es la plata y estoy acostumbrado, no tengo la responsabilidad de gobernar un país ni tengo la responsabilidad de la CGT, pero sé lo que es discutir con los patrones, que lo único que les interesa es no perder plata y ganar cada vez más".