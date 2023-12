Juan Battaleme, analista Internacional, estuvo presente en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), y se explayó sobre los desafíos internacionales de Javier Milei y la Argentina que viene. En primer lugar, sobre las comparaciones con el estilo de política exterior en la década de 1990, esto nos dijo:

“Esto no es nuevo, y tampoco es el estilo de los 90, porque ojalá viviéramos en los años 90, donde las expectativas sobre el futuro nacional eran más optimistas de las que tenemos ahora. Vamos a una administración que empieza el 10 de diciembre, esa administración es la que verá el estado de las relaciones internacionales de Argentina. Esto, que se llama la reinserción de Argentina en el mundo, tiene que ver más con quienes son nuestros amigos, a dónde vamos a poner los puntos sobre las i”.

Juan Battaleme, analista Internacional

La visión de las nuevas alianzas

“El agregado de ahora es que tenemos que parecernos y tener relaciones con los países con los que aspiracionalmente, no en términos económicos estrictos, sino que en categoría de valores, queremos parecernos. La Constitución de la Argentina es liberal, es lógico que estemos con países de sesgo liberal. Entonces ahí tenés a Estados Unidos, Europa, Corea del Sur, Japón, Israel, todos esos países además están a la defensiva porque hay un status quo en pugna”.

Estrechas relaciones con la comunidad judía y Estados Unidos

El status quo en pugna

“Vos tenés, por un lado, el orden liberal bajo fuego y los actores autocráticos que se enfrentan con ese orden liberal. Por un lado, está Rusia en guerra contra Ucrania y, por tanto, con la OTAN. Irán en guerra indirecta con Israel y, también, China que no es un actor con una mirada geopolítica estrictamente similar a Rusia o a Irán. Beijing, si quiere cambiar el status quo, pero hasta este momento se ha mostrado mucho más prudente en su influencia”.

La postura de China y las relaciones con el gobierno entrante

“Lo que decía es que China ha demostrado ser más prudente, y China para su vinculación con Argentina, desde la mirada del gobierno entrante, no evidencia valores similares. En algunos somos similares, como por ejemplo el principio de intervención, el principio de integridad territorial y demás, pero nuestra institucionalidad es distinta a la de China. Donde ha puesto énfasis la administración entrante es en respetar las diferencias, hacer negocios, aunque, principalmente, evitar lo que hizo la administración anterior o saliente, que es tener acuerdos pocos transparentes con China”.

¿Pragmatismo para relacionarse con China, Brasil y Rusia?

“Empezar de cero”

“Todavía no arrancó el gobierno de Milei, así que no sabemos cuánta tensión puede haber con algunos actores internacionales. Ahora si vamos a los momentos posteriores a la campaña de Milei, él mismo dijo empecemos de cero, la canciller designada (Diana Mondino) le llevó una carta en mano al canciller de Lula para invitarlo a la toma de mando. Con Rusia no está tan claro. Hay que aclarar que la etapa de las declaraciones ya pasó”.

Buscar buenas relaciones

“En lo personal no estoy acostumbrado a escuchar de parte de un político ciertas declaraciones, pero este es un político que dice, para mí la presidencia es un trabajo más. Es un trabajo con un montón de responsabilidades, donde estamos los 47 millones de argentinos adentro. Ahora, si se lo toma como un trabajo, su trabajo es llevarse bien con la mayor cantidad de presidentes posibles y empezó con el pie derecho”.

El Vaticano, Boric y Lula

“Tenés otro gesto más, el llamado con el Papa. Otra cuestión importante, si analizamos el mote de comunista impuesto a Boric, ¿era o no comunista? Nunca hubo una pelea. El problema de Lula es la dinámica que se da con Bolsonaro y entonces hay que evitar comprar esa dinámica, reconociendo que Milei y Bolsonaro son afines”.

Un desafío para Milei

“Ahora Milei detenta los atributos presidenciales, y estos son muy importantes, son de la Nación, entonces él se va a tener que comportar como tal. Ahora, quiero decir, las relaciones internacionales no dependen de un solo lado, dependen del otro lado también. Entonces vamos a ver si Lula que era tan amistoso para con la administración Fernández, lo será también con la Argentina que viene y con la administración de Milei”.

Producción Periodística: Fernando García- Alejandro Álvarez