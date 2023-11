Las primeras definiciones de Milei sobre economía: desregulación y privatizaciones

El presidente electo, Javier Milei, puso el acento en la necesidad de "resolver el problema de las Leliqs" para luego "liberar" el dólar, y sostuvo que "los precios los va a determinar el mercado".

"No se puede resolver el problema del cepo si no se resuelve el problema de las Leliqs", afirmó Milei en declaraciones formuladas este lunes, en las que, además, ratificó que, "en paralelo", la gestión de La Libertad Avanza avanzará "con el ajuste fiscal" que -indicó- "no lo pagarán los argentinos de bien sino los políticos".

“Mi intención es ser el primer eslabón de la reconstrucción argentina. Después veremos si tengo que gobernar cuatro u ocho años. Quiero que mi gobierno marque un punto de inflexión en la historia argentina”, señaló Milei en declaraciones a Radio Rivadavia.

Sobre las retenciones a las exportaciones agropecuarias, Milei afirmó: "Está dentro de nuestro programa avanzar hacia una eliminación de las retenciones, pero para lograrlo primero tenemos que abrir el mercado de cambios y para abrirlo tenés que arreglar antes el balance del Banco Central".

Sobre la educación y la salud pública, el mandatario electo afirmó: “La educación, por el momento, va a seguir como hasta ahora. El ordenamiento es federal, no se puede privatizar la salud y la educación porque depende de las provincias. Eso fue de la campaña del miedo", aseguró con relación a sus programas de gobierno.

Privatización de las empresas del Estado

Javier Milei afirmó además que buscará privatizar la Televisión Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam.

"Consideramos que la TV Pública se convirtió en un mecanismo de propaganda. No adhiero a las prácticas de tener un ‘Ministerio de Propaganda’ encubierto. Debe ser privatizada, igual que Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado lo va a estar. Télam también", dijo el libertario.

En relación con YPF, el presidente electo señaló que "primero hay que recomponerla". "En la transición que pensamos en energía; tanto Enarsa como YPF tienen un rol hasta que se racionalicen las estructuras", consignó.

Agregó que, "en materia tarifaria hay que recomponer la ecuación de los contratos, pero que los ajustes los pague el Estado para beneficiar el flujo de fondos de las compañías".

"Todas nuestras medidas apuntan a recomponer el desequilibrio económico y financiero, siempre viendo a los sectores más vulnerables", señaló.

Con información de Télam, Noticias Argentinas, BAE y El Cronista