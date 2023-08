La Unión Mendocina promete eliminar la RTO si llega al Gobierno provincial

El candidato a Gobernador por La Unión Mendocina, Omar De Marchi, anunció que se eliminará la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en la Provincia, ya que no cumple con los objetivos de mejorar la seguridad vial, sino que por el contrario, sólo es un obstáculo caro para la vida de los ciudadanos.

“Es una propuesta concreta de La Unión Mendocina, a partir del primer día de gobierno vamos a eliminar la RTO porque evidentemente para el único objetivo que se creó era generar mayor seguridad vial en las rutas, los primeros números de este año, dan que todos los accidentes han crecido, por lo tanto, obviamente, no ha servido”, explayó.

Omar De Marchi agregó que “está más que demostrado que la RTO no ha servido para evitar siniestros viales. Es una pérdida de tiempo, cara y burocrática. Ratificamos nuestro compromiso de suprimir su obligatoriedad en el primer día de nuestro gobierno”.

En este sentido, el candidato a Gobernador explicó que “la gran mayoría de los accidentes se producen por distracciones o exceso de velocidad y no por defectos vehiculares. Además, en este 2023 se han producido un 10% más de muertes en siniestros viales que durante el mismo período del 2022”.

Por otra parte, De Marchi aclaró “no es real que la RTO sea exigible en otras provincias. Mendoza muchos años no la tuvo y hoy por ejemplo, en la provincia de San Luis no es obligatorio tener la RTO, porque en realidad no es obligatoria para las provincias que no adhieran a la Ley Nacional. El gobierno de Cornejo y Suarez adhirió en 2019. Fue un error que vamos a corregir”.

Por último, el candidato a Gobernador dijo que “la propuesta de La Unión Mendocina tiene como objetivo simplificar la vida de la mayoría de los mendocinos. Por eso, nosotros vamos a eliminar este obstáculo que sólo benefició a unos pocos”.

Más allá de la propuesta de campaña, Omar de Marchi no aclaró qué pasará con los talleres y el personal que realiza los controles.