La UIA se presentará como 'amicus curiae' en defensa de la reforma laboral del DNU

La Unión Industrial Argentina (UIA) se presentará como 'amicus curiae' en las causas presentadas por la CGT y la CTA para defender la reforma en materia laboral del mega DNU impulsado por el Ejecutivo. El capítulo se encuentra suspendido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

“Ante la apelación que han hecho los sindicatos, por parte de la UIA se ha manifestado el apoyo y creo que la Corte debe sopesar pro y contras del DNU y fallar en consecuencia”, explicó a Ciudadano.News José Luis Ammaturo, integrante de la junta directiva de la Unión Industrial Argentina.

“Para una Argentina abocada al trabajo y que crezca, necesitamos que las leyes se modernicen y dejemos la rigidez que pretenden los sindicatos que buscan que nada cambie. Ese sistema no funciona y no le ha dado ni mejor calidad, ni mayor cantidad de trabajo al país”, enfatizó Ammaturo, secretario general de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), en entrevista con el programa Metaverso.

La figura del 'amicus curiae'

El 'amicus curiae' es una presentación ante el tribunal competente por parte de terceros ajenos a la causa, que cuenten con un interés legítimo en la resolución del litigio. La figura del Amicus eleva el nivel de debate en el litigio y puede ser un elemento esencial para la decisión judicial final.

“Entendemos que el DNU está en línea con lo que se viene bregando, hace décadas, no sólo desde la UIA, sino cada empleador. Necesitamos un cambio en el sistema laboral, porque con la modernización que estamos viviendo disponemos de leyes laborales de hace 80 años. Necesitamos un cambio, no solo para modernizar, sino para mejorar la calidad del trabajo y que haya más posibilidades empleo”, sostuvo el directivo de UIA, y agregó: “En la Argentina hace 12 años no se crea trabajo privado”.

“En la modernización laboral propuesta por el DNU no veo ninguna quita de derechos al trabajador, distinto es para los sindicatos”, advirtió el referente industrial en el programa Metaverso.

“Como entidad no buscamos favorecer a un partido político, sino que en materia laboral defendemos nuestra actividad y la posibilidad de contratar personal”, aclaró el directivo de UIA .

“Ojalá los legisladores entiendan que la sociedad está pidiendo que la Argentina se modernice y entremos al siglo XXI con todo, en un mundo altamente competitivo, pero que hay trabajo”, expresó Ammaturo, y afirmó: “Daba pena que los jóvenes argentinos se fueran a buscar trabajo a otro lugar”.

“En la Argentina está todo por hacer, hay que dar las condiciones para que se hagan las cosas”, concluyó.

Las iniciativas más destacadas del capítulo laboral del DNU para la UIA