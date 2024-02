La respuesta de los ministros del Ejecutivo a las críticas de Cristina

Los ministros Guillermo Francos, Luis Caputo y Patricia Bullrich respondieron las criticas de la expresidente Cristina Kirchner a la gestión de Javier Milei.

“No se hace cargo de los 20 años de kirchnerismo”

En una entrevista con Radio Mitre, el ministro del Interior, Guillermo Francos, le criticó a la expresidenta la "falta de autocrítica" y la acusó de no hacerse cargo "de los 20 años que lleva el kirchnerismo prácticamente en el poder en la Argentina".

"Llama la atención esta falta de autocrítica de responsabilidad cívica, ya no digo ni siquiera política, de hacerse cargo del desastre en que han sumido a la Argentina; y tiene el tupé de expresarse como si no fuera responsable de nada”, expresó Francos.

“Pareciera que ella nace a la política ahora para hacer un cuestionamiento y no se hace cargo, ni responsable de los 20 años que lleva el kirchnerismo prácticamente en el poder en la Argentina, sacando los 4 años del presidente Macri", cuestionó el ministro del Interior.

"Ahora resulta que Milei es una creación de los medios, realmente increíble. Diría que al contrario, Milei es una creación de 20 años de kirchnerismo en Argentina, que ha sumido a nuestro país en una situación de pobreza, inflación, destrucción casi masiva de la organización del Estado, de la organización pública de las instituciones, de la política. Y así y todo se siente con derecho de expresar su crítica sin dar más que dos meses al presidente Milei para que lleve adelante su Gobierno y haber puesto todos los palos en la rueda para que no pueda gobernar, pese a que decía que iba a dar tiempo. La historia juzgará", enfatizó Francos.

"Lo que ve el kirchnerismo es que el presidente Milei no va a durar porque tiene que recortar gastos. Lo que no entienden es que no había ninguna chance de avanzar en la transformación de la Argentina si no se corta el gasto público y el déficit fiscal. No es el presidente Milei el que se está endeudando, fue la presidenta Kirchner la que se endeudó", afirmó el funcionario nacional.

"Lo que está tratando de hacer el presidente Milei es reorganizar la economía argentina, cortando todo tipo de gastos hasta poder poner la economía en orden y hacer un uso racional de los recursos del Estado", concluyó.

No obstante, en el documento de Cristina hay más de dos páginas con una dura autocrítica al gobierno del Frente de Todos.

"El déficit fiscal lo generó usted"

El ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó a la exmandataria a quien le aconsejó "permanecer callada" tras asegurar que la Argentina transita por su "tercera crisis de deuda".

"Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró: Deuda sólo se toma cuando hay déficit fiscal", expresó Caputo.

En un extenso escrito, Cristina Kirchner señaló: "A diferencia de lo que se afirma habitualmente, en cuanto a que el principal problema de la economía argentina es el déficit fiscal y la principal causa de la inflación, la emisión monetaria necesaria para cubrirlo; nosotros sostenemos que la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares y que el endeudamiento compulsivo en dicha moneda no hace más que agravar dicha escasez al profundizar la ya conocida y estructural restricción externa de nuestra economía bi-monetaria".

A Lo que el titular de Economía respondió a través de su cuenta de X: "todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de Gobierno. 8 como presidente y 4 como vicepresidente".

Además, destacó que el expresidente Mauricio Macri "logró reducir ese déficit durante su mandato" y que el presidente Javier Milei "directamente lo eliminó en un mes".

"Es decir, toda la deuda que se generó en los últimos 16 años fue consecuencia de sus políticas económicas", aseguró Caputo.

La presencia de Caputo frente a la cartera de Economía fue criticada por la exmandataria, que cuestionó el "insólito reciclaje de personajes y exfuncionarios", y expresó que "el más preocupante es el de Luis Caputo, artífice del endeudamiento serial del Gobierno de Macri y del retorno del FMI a la Argentina".

Para concluir su respuesta, el ministro le aconsejó a la expresidenta "tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos 4 años de Gobierno, sin duda el peor de la historia argentina".

“Lo único que usted debería pedir son disculpas”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también salió al cruce de las expresiones de Cristina Kirchner.

“No puede con su genio Cristina Kirchner. Como esos criminales que regresan a la escena del crimen para gozar del desastre que dejaron, usted vuelve a aparecer solo para regodearse en la destrucción social, cultural y económica que produjo”, expresó Bullrich en sus redes.

“Vamos a arreglar este desastre, incluso con ustedes molestando y haciendo lo imposible para impedir el cambio”, advirtió la ministra de Seguridad.

“Sepa que los argentinos de bien tienen muy en claro que usted, no tiene ninguna autoridad moral para pedir explicaciones a este Gobierno. Lo único que usted debería pedir son disculpas”, concluyó la funcionaria nacional.