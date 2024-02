Cristina Kirchner criticó a Javier Milei y advirtió los riesgos de sus políticas

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se expresó públicamente, por primera vez, sobre el gobierno de Javier Milei. Lo hizo mediante un extenso documento de 33 páginas, publicado en sus redes sociales. La exmandataria eligió el Día de San Valentín para compartir el escrito por considerarse una “enamorada de la Patria” y comenzó el texto citando a Juan Bautista Alberdi, personaje de la historia argentina referente de Milei.

En el documento, la exmandataria propone un recorrido histórico por los ciclos de crisis de deuda que atravesó la Argentina. Se mostró crítica con el ministro de Economía, Luis Caputo, las medidas establecidas en el mega DNU y la Ley Ómnibus que finalmente fracasó en el Congreso, y puso especial foco en el endeudamiento y la dolarización.

Por su parte, Cristina remarcó la necesidad de Milei de "la construcción de un sistema de acuerdo parlamentario", siendo el peronismo la primera minoría en ambas cámaras en el Congreso.

En el inicio del texto, la exmandataria apeló a palabras del autor intelectual de la Constitución de 1853, uno de los referentes de la Historia argentina que suele invocar el líder de La Libertad Avanza.

"La deuda representa más la pobreza que la riqueza"

“Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno", fue la cita de Alberdi elegida por Cristina Kirchner.

Mediante el texto, Cristina expresó su desacuerdo con el préstamo otorgado por el FMI a la gestión de Mauricio Macri. “Argentina está atravesando la tercera crisis de deuda incubada en el gobierno de Mauricio Macri por el brutal endeudamiento contraído con fondos de inversión, agravado por el retorno del FMI a nuestro país con un préstamo de volumen y condiciones inédito y escandaloso”, expresó la expresidenta en su documento.

La expresidenta advirtió que la tercera crisis de deuda aún permanece. “Es necesario señalar que este proceso no ha alcanzado aún su clímax. Las medidas adoptadas por el Gobierno lejos de evitarlo, podrían acelerar este proceso”, afirmó.

Mejorar la calidad de vida de los argentinos

Kirchner reconoció que el actual Presidente resultó electo por el 56% de los votos, pero sostuvo que “la legitimidad de ejercicio en la gestión de gobierno, sólo podrá ser lograda a partir de mejorar la calidad de vida de los argentinos” y enfatizó que las fuerzas políticas que “no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan” no completaron sus mandatos.

Reciclaje de políticos y políticas 'fracasados'

“Todas las medidas adoptadas hasta el momento son repeticiones de políticas ya ejecutadas en el pasado, inclusive algunas de ellas aplicadas con el Parlamento cerrado por la dictadura. Todas fracasaron estrepitosamente, provocando sólo pobreza y dolor”, cuestionó la expresidenta argentina en el documento y criticó la presencia en el Gobierno de funcionarios que fracasaron en gestiones anteriores.

“Reciclar funcionarios fracasados para reeditar políticas fracasadas, sólo puede conducir a malos resultados”, advirtió Kirchner.

Respecto a lograr una de las premisas del Gobierno de Javier Milei, como es el equilibrio de las cuentas del Estado, reconoció que “se debe analizar y controlar la correcta asignación de recursos para poder corregirla, en caso de ser necesario”.

Las causas de la inflación

“No compartimos su diagnóstico en cuanto a que el déficit fiscal es la única razón de la inflación y de la crisis argentina. La escasez de dólares es la que tensiona la economía y dispara la inflación”, expresó en el documento y respaldó con datos históricos la exmandataria.

“El endeudamiento desmedido en dólares es veneno para nuestra economía bi-monetaria. En el caso del préstamo del FMI es más grave aún; no sólo por el volumen en dólares inédito que significó, sino por el condicionamiento permanente que implica para la política económica del país”, afirmó Kirchner.

La dolarización

La expresidenta se expresó también sobre otro de los pilares de la actual gestión, dolarizar la economía. “La dolarización significaría perder para siempre la posibilidad de desarrollo de nuestro país”, sentenció.

“Milei y Caputo sigen endeudando al país en dólares, mediante la derogación de las leyes de Sostenibilidad de la Deuda y la eliminación de las restricciones existentes en materia de reestructuración de deuda externa, significaría una verdadera catástrofe de carácter irreparable”, manifestó Cristina.

Entre sus líneas manifestó su defensa de la salud y la educación pública y destacó la importancia de su financiamiento por parte del Estado Nacional.

Recorte a las provincias

Concluyó el texto, solidarizándose con los gobernadores y sostuvo que el recorte de recursos establecidos por ley es ilegal. “Las Provincias necesitan los recursos que les corresponden por leyes, decretos o acuerdos previos que surgen del presupuesto 2023 -que es ley de leyes- y que les están siendo ilegalmente retenidos”, explicó la exfuncionaria y afirmó: “Esto no es “castigar a los gobernadores”, sino perjudicar a todos los argentinos y las argentinas que, salvo en CABA, viven en las 23 Provincias”

“Canjear los recursos para las provincias a cambio de facultades extraordinarias o permiso ilimitado para endeudar aún más al país en dólares y privatizar patrimonio nacional a ciegas, coloca a quienes lo hagan en abierta contradicción con el artículo 29 de la Constitución nacional”, concluyó.