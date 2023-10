Juntos por el Cambio: internas y decisiones que tuvieron consecuencias

Con la victoria electoral de Sergio Massa y de Javier Milei en los comicios generales, el gran interrogante será el futuro de la coalición de Juntos por el Cambio. Por el momento, el espacio tendrá que repensar en qué se equivocaron y descubrir el por qué no fueron elegidos por una parte de los argentinos.

El analista político Gabriel Landart, en Metaverso por Ciudadano.News, examinó la performance de Juntos por el Cambio y las decisiones que fueron ejecutadas, pero que no cumplieron con el objetivo principal. "Los discursos tan corridos hacia la derecha terminaron impulsando a un candidato como Milei y pasó que Patricia Bullrich quedó en el centro. En un centro derecha con muy pocas ideas y con muy pocas propuestas de campaña", argumentó.





Por otra parte, apuntó que "el anuncio de Rodríguez Larreta para sumarse a la campaña, la gente lo entendió no como una convocatoria de convicciones, sino porque estaba tercera en todas las encuestas". "Necesitaba consolidar el 28%, que había logrado el espacio en la PASO. El hecho no sucedió y estuvo por debajo de esa marca no se consolidó", argumentó.