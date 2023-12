José Octavio Bordón analizó el panorama político tras la asunción de Milei

Para el exgobernador de Mendoza y avezado hombre de la política argentina, José Octavio Bordón, el Gobierno nacional y la figura de Javier Milei representan "algo novedoso en la historia republicana y democrática del país".

Además, el ex embajador en Chile (2016-2019) reflexionó en un reportaje exclusivo con Ciudadano.News, sobre cómo ve la nueva administración del país y las expectativas de dar respuestas a la grave situación política, económica y social que viven los argentinos y argentinas.

"Cuando alguien gana la elección por métodos absolutamente transparentes, como ha sido otra vez más en la República Argentina, hay que esperar y en la medida que uno esté de acuerdo, hay que tratar de ayudar con la misma sinceridad, ya que es algo muy novedoso. Los gobernadores ya han dialogado, no han explicado la situación. Yo espero que haya un clima de diálogo", detalló Bordón.

Y continuó: "Por otra parte, la ventaja que tenemos, es que hay un verdadero 'superequilibrio' de poder, nadie tiene mayorías para hacer nada ni la primera minoría en el Senado ni la primera minoría en Diputados, mucho menos el oficialismo. Si hay más cariño por el país que por el juego pequeño de los partidos, el futuro puede ser promisorio. Si la política hace las cosas bien, se fortalece la democracia. Vamos a tener que buscar consensos, no solamente para que Milei gobierne en la emergencia o para que gobierne estos cuatro años, sino para que podamos tener de una vez por todas una visión de mediano y largo plazo sobre qué es lo que la Argentina necesita. El tema del federalismo es fundamental que esté sobre la mesa".

Al respecto del trato que recibe la provincia de Mendoza y la distribución de los fondos coparticipables, Bordón observó: "Mendoza, con errores, puede decir que en general ha sido muy cuidadosa con los recursos, el Gobierno provincial trata de hacerlo mejor, pero también porque los mendocinos pagamos los impuestos, entonces es una injusticia que no ayuda a la cultura política y a la cultura democrática del país cuando hay diferencias políticas".

El dirigente no esquivó el urticante tema de la mala situación por la que atraviesa el peronismo mendocino y su pérdida de terreno ante la consideración de los votantes. "La derrota es parte de la vida y no debe ser un drama, debe ser asumida con serenidad. Nosotros lo hicimos en el 83, yo lancé mi candidatura a gobernador al día siguiente de que el justicialismo de Mendoza tuvo la peor elección hasta el día de hoy, se perdió 53 a 26%, y lo hice, no confiado en que iba a ganar, sino porque era necesario que el partido no le echara la culpa a Raúl Alfonsín después de la derrota. Era necesario pensar en tener un justicialismo abierto a la gente desde nuestras convicciones, pero sabiendo que era muy importante ayudar al Gobierno en la medida en que dialogáramos. Hay que saber que no todo tiene soluciones rápidas".

Y completó: "Hoy primero hay que ver qué está pasando y después la recomendación que yo doy a algunos amigos a nivel nacional que han perdido, es que, sean justicialistas, radicales o de otros sectores, que no traten de renovar sus fuerzas políticas desde adentro, pónganse a pensar cómo está el país, qué necesita. Hablen con el conjunto de la sociedad y, a partir de ahí, van a poder encontrar cómo mejorar la fuerza política de cada uno. Es lo que nosotros lo hicimos", cerró.

