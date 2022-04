Hace poco menos de un mes que el líder del partido La Libertad Avanza, Javier Milei, confirmó que será candidato a presidente en las elecciones de 2023. en esa oportunidad, el economista y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires adelantó que incluso ya tiene algunos gabinetes armados con sus respectivos ministros.

Este lunes, durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, el libertario ratificó su futura candidatura y adelantó qué decisiones tomaría con respecto a algunos temas de la agenda política nacional.

En esta oportunidad, Milei aseguró que ya cuenta con los nombres que ocuparán los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores, Bienestar Social e Infraestructura. Al revelar eso, y cuando se le consultó sobre la política de empresas estatales que se tomaría en su eventual mandato, el legislador fue determinante: "El de Aerolíneas es uno de los casos más escandalosos. No debería estar en manos del Estado y yo la privatizaría" aseguró.

No obstante, agrego: "Pero discutamos la metodología: la empresa regalada es cara, además es absolutamente injusta porque pagan el déficit quienes no pueden volar en beneficio de quienes sí vuelan y de quienes están dentro de la empresa. Además, hay un entramado de sindicatos. Entonces yo le daría la compañía a los trabajadores y será problema de ellos si la saben manejar o no", definió.

En el mismo diálogo, Milei que en caso de ganar las elecciones promoverá una política de "competencia total" para empresas de vuelos. Es que, según puntualizó el economista, la aerolínea de bandera reporta hoy pérdidas por 2 millones de dólares diarios y acumula un pasivo de 8 mil millones de esa divisa desde que el Gobierno retomó su control.