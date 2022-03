Javier Milei quiere ser Presidente en 2023: ¿qué dicen las encuestas?

Luego de varias semanas de especulaciones sobre su posible candidatura presidencial para el año próximo, Javier Milei, diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza, confirmó que ya perfila su carrera política hacia la Casa Rosada. El economista referente del liberalismo señaló, además, que incluso ya tiene armado parte del gabinete de ministros que lo acompañaría de ser electo para el máximo cargo nacional.

"Definitivamente ya me estoy preparando para ser Presidente. De hecho, estoy armando el Gabinete en las sombras y ya tengo armados cuatro ministerios", advirtió en diálogo con Radio Rivadavia.

Aunque evitó dar nombres de los funcionarios que integrarían las carteras nacionales, Milei adelantó que "las funciones más urgentes están encaminadas". "Tienen que ver con el ministerio de Economía, Relaciones Exteriores, la parte que tiene que ver con la asistencia social e infraestructura", detalló.

Asimismo, coqueteó con la posibilidad de ser electo y aseguró que "no se puede improvisar". "Imagínense que los hechos determinen que me toca, ¿qué voy a decir? Me preparo", rescató el legislador, quien al mismo tiempo reprochó que si diera los nombres de sus potenciales ministros "los medios se encargan de arruinarles la vida".

Milei fue electo diputado en CABA con el 17% de los votos en noviembre de 2021. Ahora se prepara para la elección presidencial de 2023

Las últimas encuestas sobre la candidatura presidencial de Javier Milei

Desde que el líder de La Libertad Avanza se consolidó como un cuadro relevante gracias a su sorprendente resultado en las elecciones legislativas, los análisis ubican su figura entre las de peso en la política nacional.

Una encuesta de alcance nacional realizada por la consultora Solmoirago en febrero midió cómo resultaría una interna entre Javier Milei y José Luis Espert, otro referente actual del liberalismo. Si bien el mismo estudio reveló que las alternativas liberales están lejos de las mayorías que acaparan el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, la tendencia indica que en una disputa dentro del espacio Milei obtendría un 61,5% de y Espert un 28,3%.

Otra encuesta realizada por CB Consultora analizó la consideración pública entre los principales dirigentes políticos y sus posibilidades de cara al año electoral. En el caso de Milei, la imagen positiva fue del 50,6%, superando en este aspecto a Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner y a todos los dirigentes de los espacios liderados por ellos. En tanto, la imagen negativa del libertario se situó en el 35,4%.

Otra sección del estudio preguntó a los encuestados si creen que Milei puede ser presidente. El 15,1% expresó que sí, mientras que un 31,3% sostiene que no por el momento, pero que tiene tiempo para prepararse. En contrapartida, un 38,6% manifestó que nunca tendrá las condiciones para ocupar el sillón de Rivadavia, mientras que otro 15% eligió la opción no sabe/no contesta.