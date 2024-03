Intendentes de las capitales provinciales arman un bloque para pedir por obras nacionales a Milei

Los intendentes de todas las capitales provinciales comenzaron a avanzar en un bloque suprapartidario para exigirle fondos al gobierno de Javier Milei. La prioridad es que el Ejecutivo nacional concluya, al menos, las obras públicas en los territorios, muchas de las cuales están por sobre el 80% de avance.

Los 23 intendentes de las capitales provinciales se reunirán en abril en la ciudad de Rosario, en Santa Fe.

El encuentro terminó de tomar forma la semana pasada en Córdoba, donde un grupo de intendentes de todas las provincias se reunió para apoyar al rosarino Pablo Javkin, asediado por la violencia narco de la ciudad santafesina.

Por eso la elección de Rosario como sede de la cumbre de abril no es azarosa. Ya hay 20 confirmados, incluso peronistas, como Julio Alak, intendente de La Plata, capital bonaerense.

Con el objetivo de generar una masa política rumbo al difundido ‘Pacto de Mayo’, los intendentes reclaman dos puntos principales: la reactivación de la obra pública que la Casa Rosada bajó a cero y los subsidios al transporte que Luis Caputo amenaza con sacar.

Además, reclaman que Caputo gire los fondos de la ex Corporación Andina de Fomento (CAF), que están comprometidos directamente con los municipios. Los intendentes no entienden por qué Caputo los frena si el Tesoro no tiene que poner un peso.

