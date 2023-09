Impuesto a las Ganancias: nuevas modificaciones y el impacto en los contribuyentes

Luego de que el Gobierno nacional oficializara el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias, el programa de Metaverso, de Ciudadano.News, dialogó con el asesor tributarista y planificador fiscal, Guillermo Poch, para conocer en detalles la nueva iniciativa que impulsó el Ministerio de Economía.

Al elevar el piso mínimo no imponible de ganancias a más de $1.770.000, Poch manifestó que “la medida está destinada para que los empleados en relación de dependencia, cargos públicos y jubilaciones que no estén sometidos a gravamen”. Asimismo, afirmó que “se busca permitirle a la gente que tenga un mayor salario porque deja de tener impacto en los recibos de sueldo. Claramente, esta medida apunta a reactivar la economía”.

“La gente tendrá más plata en los bolsillos y también contribuye a las empresas, ya que es directamente un aumento, sin generarle al efector privado un incremento de los salarios”, expresó el tributarista.

-¿Esto en qué impacta a las provincias?

-Ganancias es un impuesto coparticipable. Por eso, las provincias verán una merma en la recaudación y esa es la cara que no deseada de este tipo de medidas, pero desde un punto de vista técnico, hoy el Impuesto a las Ganancias es caro para la gente. Ahora, se tendría que estar trabajando para generar mayor recaudación y eso sería generando mayor riqueza. Para mí, la dirigencia política no debería estar preocupada en estar pensado en cómo impacta la recaudación. El gran problema que tiene Argentina es que no está generando riqueza y en la medida que le das plata a la gente, la gente decide qué hacer con su plata.

-¿Cuáles son los rubros laborales a los que mayor impacto les generaba pagar ganancias?

-En un universo de 700 mil personas, que pasaban el 35%, hoy dejando a 80 mil personas, solo quedan alcanzados los altos salarios. Entonces, dejas una cantidad muy importante de gente que de alguna manera estaba en un sector medio, con lo cual me parece razonable el planteo que se hace.

-¿Está bien que haya un Impuesto a las Ganancias o debería eliminarse?

-Es un impuesto moderno que si bien tiene antigüedad, es uno de los más nuevos y si está bien aplicado, es justo, pero si está mal aplicado es muy injusto. Este tributo lo que se intenta hacer es que la gente que tiene más posibilidades de sostener y contribuir a solventar los gastos del Estado, pague por ello. Un impuesto al valor agregado de los consumos, tiene más efectos perjudiciales en la sociedad porque la gente de bajos recursos en proporción termina pagando más.

-Teniendo en cuenta el piso no imponible de 1,7 millones de pesos y la inflación que tenemos, ¿dentro de unos meses esto será lo mismo que nada haber modificado el valor?

- La inflación hará que ese número de 80 mil personas se vea incrementado a lo largo del tiempo. Cuanto más sea la inflación, más rápido va a subir el número de sujetos sometidos al gravamen. La norma contempla dos actualizaciones, en enero y en julio, si entramos en un espiral de inflación nuevamente será largo ese plazo para estar actualizando y si se estabiliza la inflación, va a parecer razonable esos seis meses. Hay que ver, y entender, que la inflación también actúa de la misma manera.